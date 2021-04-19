Мать-садистку, истязавшую 1,5-годовалого ребенка в Красноярском крае, лишили родительских прав

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Прокуратура Красноярского края вместе с опекой смогла добиться лишения родительских прав матери, избивавшей собственного ребенка-инвалида. Жестокость в отношении 1,5-годовалого малыша была заснята на видео и выложена в соцсети. Правоохранительные органы среагировали незамедлительно.

Как сообщают в ведомстве, в назаровский городской суд с иском о лишении статуса родителей вышел иск отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Назарово. Сотрудники посчитали, что ни отцу, ни матери воспитание двоих детей доверить нельзя.

Несмотря на то, что ответчики были не согласны, суд, учтя все представленные аргументы, а это возбуждение уголовного дела по статье «истязание малолетнего», непосредственно видео издевательств и многого другого, вынес решение о лишении родительских прав и взыскании алиментов на содержание двоих детей.

Напомним, что в ближайшее время на рассмотрение суда отправится уголовное дело, возбужденное в отношении матери-садистки. Женщина с особой жестокостью избивала полуторагодовалого малыша, швыряла его и все это сопровождала отборным матом. Видео, заснятое знакомой, разлетелось по соцсетям, вызвав большой гнев общественности.

Оказалось, что главная героиня – это 28-летняя жительница поселка Бор в Назаровском районе. А маленькая жертва избиения – ее 1,5-годовалый ребенок с диагнозом ДЦП. Соседи рассказывали, что девушка никогда не была идеальной матерью и регулярно устраивала загулы. Кроме пострадавшего мальчика, в семье воспитывалась и старшая девочка, которая была невольным свидетелем избиения.

Следователи выяснили, что обвиняемая истязала своего сына еще с декабря 2020 года. На видео ее сняла знакомая, которой, видимо, стало жалко мальчика. Со следователями девушка вела себя гораздо скромнее – она полностью признала свою вину. Сейчас женщина находится в СИЗО и ожидает суда.

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