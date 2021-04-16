В Красноярском крае матери, истязавшей 1,5-годовалого сына, предъявлено окончательное обвинение

Фото: Новости Красноярска // t.me/novosti_krsk

История шокирующей жестокости потрясла Красноярский край в феврале 2021 года. В соцсетях появилось видео, на кадрах которого девушка увесисто бьет ребенка по голове, швыряет и сопровождает каждое действие отборным матом.

Видео вызвало шквал негодования среди красноярцев. Вскоре делом заинтересовались следователи и полицейские. Оказалось, что героиня видео – это 28-летняя жительница поселка Бор в Назаровском районе. А маленькая жертва избиения – ее 1,5-годовалый ребенок с диагнозом ДЦП.

По словам соседей, девушка никогда не была идеальной матерью и регулярно устраивала загулы. Кроме пострадавшего мальчика, в семье воспитывалась и старшая девочка, которая была невольным свидетелем избиения.

Следователи выяснили, что обвиняемая истязала своего сына еще с декабря 2020 года. На видео ее сняла знакомая, которой, видимо, стало жалко мальчика. Со следователями девушка вела себя гораздо скромнее – она полностью признала свою вину. Сейчас женщина находится в СИЗО. А в скором времени дело дойдет до суда…

- В ближайшее время обвиняемая, ее защитник и представитель потерпевшей стороны приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления его в суд, - передает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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Дикое по своей жестокости видео появилось в телеграмм-канале «Новости Красноярска», в других социальных сетях и мессенджерах. Увиденное шокирует: что здесь происходит? (подробнее)