«Они просто играли»: в Красноярске во время игры дети выкинули кошку с 13-го этажа Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой неделе на Дмитрия Мартынова, 20 произошло громкое происшествие. Жители района увидели, как с 13-го этажа кто-то в окно выбросил кошку и скрылся. Животное упало на лестницу и погибло на месте.

Делом заинтересовалась полиция, а позднее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, что двое детей лет 10-12 поднимаются с кошкой на лифте. Ребята хотели спустить ее на лифте вниз, но та хотела выйти с ними. В итоге спустить животное таким способом не удалось. В итоге кошка пошла с ребятами – видно, что она их не особо боится…доверяет. Что было дальше рассказали полицейские.

Фото: vk.com/live_kras

В МВД подтвердили, что дети причастны к смерти кошки. По предварительной версии, произошел несчастный случай. Дети признались, что кошка выпала в окно во время игры. По их словам, цели убить животное у них не было. Ход уголовному делу не дан, так как дети не достигли достаточного возраста.

Однако, совсем безнаказанными школьники не останутся. В красноярской полиции сообщают, что материалы дела переданы в отделение по делам несовершеннолетних. Там и решится степень наказания, которое грозит детям и их родителям.

В соцсетях из-за этого инцидента возникла настоящая «война». Красноярцы не стеснялись в выражения относительно детей и их поступка:

- после такой выходки сразу в детдом;

- Страшно, что дети такое сделали, кто их воспитывал вообще? Родители должны с детства прививать любовь к животным;

- Надо в колонию сразу, нечего выращивать маньячел, святыми они точно потом не станут;

- Откуда такая жестокость. Явно в семьях какое-то насилие происходит, потому что это нарушения с психикой;

- Почему-то эти трусливые гадёныши не полезли к стае бродячих собак например, а пошли мучить кошку, которая наверняка ещё и не сопротивлялась.

Были и те, кто встал на защиту школьников. По мнению этой стороны, во всем виноваты не дети, и даже не родители, а общество:

- Все комментаторы здесь, которые от злости захлебываются в сторону детей. Вы-то чем лучше, желая им такое... Дети ещё маленькие, их можно исправить, привить ценности, а вам уже нет. Это же вы. Ваше воспитание.

- Родителей накажут, с детьми работу проведут, семью на учёт поставят. Сейчас ещё и затравят что соседи, что в школе. Сами добрее будьте. Кошку жалко, а маленьких глупых детей так же с окна готовы скинуть. Сами злее собак, а от детей добра хотите.

Красноярский психолог Наталья Ясная пояснила «КП-Красноярск», что могло стать причиной такого поступка для детей:

- Всему виной безнаказанность. Такие дети мыслят следующим образом – я делаю, что хочу, и мне за это ничего не будет. В таком возрасте дети начинают прощупывать социальные границы. Они выясняют, что делать можно, а чего нельзя. И если за какой-то проступок санкций к ним не последуют, они будут продолжать. Таким образом, они самовыражаются и самоутверждаются. Также, у некоторых людей в мозгу заложена программа «убивать». К счастью, она активируется не у всех. Конечно, они не потеряны для общества, и клеймить их не надо, но проработать ситуацию и доходчиво объяснить, в чем они не правы – обязательно. Другое дело, что для детей 12-14 лет мнение взрослых не сильно важно и нужно постараться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске жители высотки скинули кошку с 14-го этажа

Инцидент произошел на Дмитрия Мартынова, 45 в Покровском. Местные жители сообщают, что кто-то выбросил черную кошку, а затем закрыл окно. Животное погибло на месте. (подробнее)