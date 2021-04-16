Подвижница или училка в законе: спикер райсовета по ночам работает сторожем за 16 тысяч

Наталья Кучинская Фото: Мария ЛЕНЦ

Cпикер райсовета в Красноярском крае по ночам подрабатывает… сторожем в больнице. Цена вопроса – 16 тысяч. За эту скромную сумму 45-летняя Наталья Кучинская не формально числится, а реально трудится. Хотя для тех, кто занимает выборную должность в органе местного самоуправления, любое совместительство запрещено законом. Скандал поднял местный общественник Евгений Бригида, именующий себя этаким Робин Гудом. Сразу подтянулись СМИ и прокуратура – так что с должности Наталья Ивановна ушла. Осталось непонимание: зачем второй человек района рискнул карьерой ради зарплаты сторожа? "КП" попыталась разобраться в истории - обо всем по порядку.

Районный совет депутатов Фото: Мария ЛЕНЦ

Свинарка и депутат в одном лице

2000 год: в Назаровский район, прогремевший на всю страну как место, где начинал «некоронованный король Сибири» Анатолий Быков, из Узбекистана перебирается семья Кучинских.

Наташа два года как окончила педагогический. Устроилась учительницей начальных классов в деревеньке Сереуль, там и проработала почти два десятка лет.

2019 год: судьба сделала кульбит: школу закрыли. Детей перевели в соседнее село – Сахапту, а возглавить тамошнюю 11-летку пригласили Кучинскую.

На тот момент она депутатствовала 10 лет. Успевала везде: и на работе, и в семье. У Натальи Ивановны четверо детей (трое из которых приемные), гражданский муж. Плюс солидное хозяйство – 45 соток земли, скотина, птица.

- Чтобы дети ни в чем не нуждались, я всегда работала на двух-трех работах. Была даже свинаркой на ферме. Нет такой работы, которой можно стесняться.

«Свергли главную коррупционерку?»

Кто не знает, поясним: депутат райсовета совмещать может, потому что трудится на непостоянной основе, зарплату не получает. Председатель – уже нет.

Апрель 2020: Наталья подвизалась сторожем в больнице села Степное. А в сентябре того же года

Сентябрь 2020: ее выбрали спикером - единогласно. Увольняться не стала.

- Работала честно, на благо семьи, - клянется женщина. - Полностью выполняла обязанности.

Наталья Кучинская Фото: Мария ЛЕНЦ

Конец 20202 года, декабрь: в больницу посреди ночи нагрянули блогеры-разоблачители Евгений Бригида и Ян Шикин. «Робингуды». Когда Кучинская отперла дверь, с порога начали: «Наталья Ивановна, это вы? Что, на жизнь не хватает?». - Кто мне запретит это делать? – был ответ. Чуть позже в разговоре с «КП» Наталья согласилась:

- Факт нарушения признаю. Тем более это второй случай. Первый произошел сразу после выборов председателя. Тогда я еще была директором школы. Но сразу не могла оставить ее без руководителя, поэтому совмещала две должности целый месяц.

На разошедшееся в соцсетях видео отреагировала прокуратура: началась проверка по факту коррупции.

Наталье Ивановне сочувствовали многие. Соцсети штормило: «Что, свергли главного злостного нарушителя?! Ну, теперь-то район заживет!».

Все для детей!

- Разве в работе есть грех? – недоумевала женщина. - Многие уверены: ребят из детдома берут из-за денег, но у меня обратная ситуация. Все для них! К мысли о приемной семье пришла во время подработки в реабилитационном центре. Там и познакомилась с Алешей*. Он готовился пойти в первый класс. Взяла под опеку. Алеша уже учится в 9-м – в кадетском корпусе, он у меня отличник.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С дочками все вышло иначе. Я была на работе, позвонили из опеки: появились девочки из разных семей, только изъяли у родителей. Я их забрала, даже не видя – прямо в здании администрации. Еще у меня есть старшая дочь – ей 23, у нее свой ребенок. Живут отдельно, но мы большая дружная семья.

- Ну, какая коррупция? – всплескивает руками Людмила Зенкова, руководитель больницы и тоже парламентарий в райсовете. – Наталья Ивановна - редкий человек. Года 2-3 назад подрабатывала у нас санитарочкой, все блестело кругом! И ночным сторожем она РАБОТАЛА: раз в два часа обходила здание, помогала ухаживать за больными, даже меняла утки.

По словам местных, Наталья Ивановна из тех женщин, что тянут на себе все – и дом, и родителей, и детей.

Больница, в которую устроилась чиновница Фото: Мария ЛЕНЦ

Не сверх, но доходы

При таком раскладе каждый рубль дорог. Но, как выяснилось, речь идет вовсе не о крохах. Зарплата на посту председателя райсовета оказалась достойной – 85 тысяч рублей, плюс сумма на опекаемых детей (около 15 тысяч на каждого в месяц), плюс подработка – еще примерно 16 тысяч (0,75 ставки сторожа). В итоге за последнее время годовой доход Натальи Ивановны составил 1 100 000 – 1 200 000 рублей. Так она указывает в декларациях. А еще доходы от хозяйства, зарплата мамы (она завхоз в той же больнице), пенсии…

Вместе с тем добротных коттеджей и дорогих машин ни у кого из их не наблюдается. Наоборот – средств не хватает. Почему?

Кучинская утаивать не стала: сложные семейные обстоятельства. Выплачивает два кредита – на машину «Рено Логан» и ремонт крыши, много уходит на бензин (ездит на работу в другое село), питание, связь. Опять же – лекарства, у них серьезно болен отец, а у сестры проблемы с малышом – помогает.

Самооборона или?

Одним словом, подвижница. А что нарушала… Значит, несовершенный закон, говорят на селе.

Впрочем, возможно, семья потратилась на адвокатов, тоже деньги немалые, но это Кучинские не комментируют. В районе известна еще одна история о них - она не секретная, материалы выложены в открытом доступе на портале красноярского краевого суда.

Февраль 2014-го: в семье произошла трагедия. Младшая сестра Татьяна* связала жизнь не с тем человеком, но поняла это поздно, родив от него ребенка. Анатолий* оказался агрессивным. В гневе терял голову, издевался над Таней годами, вспоминают люди.

Сначала терпела, потом не выдержала. После очередного ЧП написала заявление. На следующий день сожитель явился. Взбешенный, начал кричать: зачем приплетаете полицию? Потом накинулся на Кучинских-старших.

- Защищаясь, они причинили ему смертельные травмы, после чего на своем автомобиле вывезли тело на свалку за 15 километрах от Назарово, обнаружены следы сожжения - рассказывали следователи.

В конце концов, в убийстве в целях самообороны созналась мать, 60-летняя женщина, тоже в прошлом педагог. Впрочем, Анна Васильевна* не просидела ни дня. 8 мая 2015 года Назаровский городской суд прекратил ее дело – из-за амнистии в честь дня Победы.

Тогда мать Анатолия подала апелляцию: какая самооборона? Из постановления суда: «О своем намерении убить А.В. Кучинская говорила осенью 2013-го. – Кроме того, Кучинская и (…) прятали тело на полигоне, что доказывает факт умышленного преступления группой лиц».

Так или иначе добиться переквалифицирования дела ей не удалось.

Ни дня без работы

1 апреля 2021: Наталья Ивановна досрочно сложила председательские полномочия. И уже на следующий день стало известно: она снова вернула себе прежнюю работу – руководит школой в Сахапте. Место держали для нее полгода, утверждают злые языки. Они же называют Кучинскую непотопляемой. По крайней мере, у главы района Галины Ампилоговой к ней претензий нет:

Людмила Зенкова, руководитель больницы Фото: Мария ЛЕНЦ

- Наталья Ивановна Кучинская не украла деньги, не получила их криминальным путем, никого не обманула. И обвинять ее в том, что она пытается заработать для своей семьи дополнительные средства, не совсем правильно (цитируем ее инстаграм).

А теперь слово прокуратуре. Поскольку Кучинская ушла из председателей добровольно, депутаты посчитали, нарушения устранены. И в этом надзорное ведомство с ними согласилось. Так что Наталья Ивановна по-прежнему работает и в райсовете тоже, но простым депутатом, без зарплаты, значит, может совмещать. Лишить ее депутатского мандата прокуратура больше не требует.

Степновская участковая больница Фото: Мария ЛЕНЦ

(*имена изменены согласно требованию закона).

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