Либо сторожите, либо депутатствуйте: в Красноярском крае председатель районного Совета подрабатывала ночным сторожем в больнице

В Красноярском крае спикер районного Совета подрабатывала ночным сторожем в больнице Фото: Мария ЛЕНЦ

Эту историю обсуждают уже не только в Назаровском районе, о ней заговорили в крае. Резонансный случай: председатель местного Райсовета вынуждена покинуть свой пост из-за того, что работает ночным сторожем в больнице. Наталья Кучинская сама сообщила накануне, что написала заявление по собственному желанию. И что с 1 апреля ее уже не будет в председательском кресле.

Сколько времени глава местного депутатского корпуса проработала сторожем в больнице поселка Степной, не уточняется. Делала она это, видимо, не в ущерб своей основной деятельности. На ее работу как депутата никто не жаловался. «Побочный» заработок был небольшой – ну сколько платят бюджетным сторожам в селе? Несколько тысяч? Но информация попала в прокуратуру, а там заявили: это нарушение законодательства. (Пункт3 части 7 статьи 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Иными словами, председатель районного Совета депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной основе, получает зарплату из бюджета и не может работать в ином месте. Вот рядовой депутат – да, может заниматься, чем пожелает, для него представлять интересы избирателей – это добровольная общественно-политическая нагрузка.

«Я признаю, что я нарушила закон, и я приняла решение подать заявление о прекращении своих полномочий. Я написала заявление по собственному желанию. Но я считаю, что деятельность, которую я осуществляла коррупцией точно назвать нельзя. Да, я работала сторожем, и ничего я там не украла, не взяла взятку, я честно зарабатывала свою зарплату. Я это делала на благо своей семьи, своих детей», - цитирует Наталью Кучинскую местное издание «Назарово онлайн».

Свое решение она озвучила депутатам во время очередной сессии. Хотя процедура могла быть иной – сначала этот вопрос должны были рассмотреть на одной из депутатских комиссий, а уже затем вынести на сессию.

«КП» выясняет подробности этой истории.