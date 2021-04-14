Итальянец, застрявший в России из-за ковида, 43 дня путешествовал по Якутии на велосипеде

Лоренцо Бароне Фото: instagram.com/lorenzbarone/

Итальянский велосипедист, осевший в Якутии во время карантина, закончил экстремальную поездку по Республике Саха. Как рассказывает Лоренцо Бароне в своём инстаграме, он в одиночку на велосипеде проехал 2 801 километр из города Покровска Хангаласского улуса до села Юрюнг-Хая Анабарского улуса за 43 дня.

Фото: instagram.com/lorenzbarone/

Это далеко не первая попытка Лоренцо пересечь Республику Саху на двух колёсах. Предыдущие две окончились неудачно: сначала его подвело снаряжение из-за холодов, а затем опухло колено из-за сильной нагрузки. Итальянец не стал испытывать судьбу и вернулся к жене в Покровск для лечения.

Фото: instagram.com/lorenzbarone/

После того, как проблемы со здоровьем были решены, велосипедист-экстремал вновь отправился в путь. Из Покровска он выехал 8 марта, а в село Юрюнг-Хая прибыл 13 апреля.

- Я достиг небольшой деревни Юрюнг-Хая, которая находится в конечной точке самой северной дороги в мире. Через несколько минут меня окружили местные жители, которые приехали отпраздновать мой приезд, это было невероятно! Я смог завершить это приключение, и теперь я разрушен, физически и морально. Но удовлетворение и опыт, которые я получил, огромны, и усилия, которые я приложил, были не напрасны, - рассказывает Лоренцо Бароне на страничке в соцсетях.

Маршрут Лоренцо Фото: instagram.com/lorenzbarone/

Во время путешествия велосипедиста, ему довольно часто встречались отрезки пути, когда он на многие десятки километров был совсем один. Во время буранов и серьезных морозов, погода не совсем благоволила итальянцу, ртутный столбик иной раз опускался ниже отметки в 50 градусов по Цельсию, ему просто некому было придти на помощь, если бы случилось ЧП.

Фото: instagram.com/lorenzbarone/

Но экстремальная поездка завершилась удачно и в скором времени Лоренцо отправится домой к жене, которую, кстати, он обрел во время одного из своих путешествий по России. Айгуль и Лоренцо познакомились еще в 2020 году, девушка первая написала велосипедисту. Потом была совместная поездка на Байкал, во время которой они рука об руку прошли 120 километров по льду. А тут и локдаун подвернулся – тогда влюбленные отправились в Якутию, на родину Агуль, где вместе провели самоизоляцию. Этой зимой якутянка и итальянец поженились, а затем Лоренцо уехал в своё очередное экстремальное приключение на велосипеде.

- Жду его дома. Переживаю ли? Поймите, он своего рода пещерный человек, - улыбается Айгуль. - Поэтому преодолеет все!

Такое длительное путешествие у Лоренцо далеко не первое, он наматывает гигантский километраж на велосипеде с 18 лет. Он тогда проехал из Италии до Португалии 8000 километров за 82 дня. Как рассказывает велосипедист, он просто загрузил велосипед своими сумками и решил не возвращаться вечером домой. До Якутии он объехал еще 35000 километров в 27 других странах.

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