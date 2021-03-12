В Красноярске ресторатора Владимирова оштрафовали на 17 тысяч рублей за оскорбление полиции

Ресторатор Владимир Владимиров Фото: Мария ЛЕНЦ

Известного красноярского ресторатора Владимира Владимирова все-таки оштрафовали за возбуждение ненависти к полиции. Накануне, Владимирова вызывали в прокуратуру по этому делу, а уже сегодня, 12 марта, состоялся суд. Бизнесмена вполне могли арестовать на 15 суток, но как итог – штраф в 17 тысяч рублей.

По словам самого ресторатора, судья не учел, что картинка с оскорбительной подписью была опубликована случайно, и сдаваться Владимир не намерен.

- Буду, скорее всего, оспаривать, - подытожил Владимир Владимиров.

Примечательно, что сочувствующие уже начали собирать деньги бизнесмену на оплату штрафа.

Напомним, что предпринимателя судили за картинку с изображением полицейских, на которой мелким шрифтом было написано оскорбление. Он опубликовал пост в Instagram еще в начале пандемии коронавируса «из чисто патриотических соображений», а злополучную плашку не заметил.