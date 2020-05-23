2020-05-23T14:21:46+03:00
Происшествия

В Курагино мать прыгнула в септик, чтобы спасти полуторагодовалую дочь, но обе утонули

Малышка провалилась, играя во дворе
Анна СНЕГИРЕВА
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СК проводит проверку происшествияСК проводит проверку происшествияФото: Мария ЛЕНЦ
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Региональный СК начал проверку гибели полуторагодовалой девочки и ее 26-летней матери в Курагино. О беде, которая приключилась с женщиной и малышкой, стало известно в пятницу, 22 мая. Их тела около 18.00 обнаружили в септике одного из частных домов близкие, колодец по какой-то причине был не закрыт плотно. Следователи выясняют, что именно произошло, и почему женщина не смогла спасти дочь и не выжила сама.

- По предварительным данным, девочка, играя во дворе, наступила на резиновый коврик, закрывавший септик, и провалилась, - рассказали Комсомольской правде-Красноярск в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. - Мать, увидев это, попыталась спасти ребенка, но также утонула.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки решится, возбудят ли уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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