Бабушка успела спастись, а четверо внуков остались в огне: в страшном пожаре в Красноярском крае погибло четверо детей

Фото: МЧС

В Лесосибирске, Красноярский край, произошла трагедия. Загорелся многоквартирный, двухэтажный деревянный дом. В страшном пожаре погибли четверо детей от 2 до 17 лет. Еще один 12-летний ребенок, брат погибших, успел спастись вместе со своей бабушкой.

Фото: МЧС

Свидетели пожара рассказывают, что парня спасло то, что он не испугался и выпрыгнул из окна квартиры. Мальчик сильно ударился после падения, получил довольно серьезные травмы.

Как смогла спастись бабушка, пока остаётся неизвестным. Возможно ей помогли выбраться спасатели или соседи, а может она сама вышла из горящей квартиры, когда поняла, что остальных внуков уже не спасти…

Фото: Прокуратура

Сейчас на месте происшествия работают силовики. Они выясняют, что же произошло на самом деле, и отчего загорелся дом. Точную причину пожара пока установить не удалось, есть подозрения, что во всем виновато замыкание электропроводки. Место, откуда началось возгорание, уже известно – пожар возник в коридоре квартиры, где проживала семья с погибшими детьми.

Как рассказали очевидцы «Комсомольской правде»-Красноярск, всё произошло достаточно быстро, никто даже понять ничего не успел.

- Я проснулась оттого, что услышала какой-то шум, и почувствовала запах гари. Стало страшно, но я быстро выглянула в окно и заметила, что во дворе бегают люди, кричат: «вызывайте пожарных». Схватила кота и выбежала на улицу, - рассказывает одна из жильцов загоревшегося дома. – Детей очень жалко. Я давно знаю эту семью, уже много лет соседствуем. Малышей буквально вчера видела, бегали на улице, играли в догонялки. Старшие всегда возились с младшими, заботились. Ужасное горе.

Фото: МЧС

Мать погибших детей выжила, где она находилась во время пожара – пока неизвестно. Это выяснит Следственный комитет, который, кстати, уже возбудил уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В МЧС рассказали, что с матерью сейчас работает их штатный психолог, оказывает поддержку и помогает пережить осознание, что её четверо детей погибли.

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