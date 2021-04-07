Пищевая индустрия-2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

7-10 апреля 2021 года в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» пройдет четвертый международный форум «Пищевая индустрия». Здесь, на одной площадке, соберутся производители и поставщики оборудования и сырья, разработчики передовых технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозпереработчики, предприятия общественного питания. На форуме также будет работать ярмарка свежих продуктов «Весна», где можно будет купить мясные, молочные, кондитерские изделия от лучших товаропроизводителей Красноярского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Традиционный весенний форум «Пищевая индустрия» дает возможность представителям различных смежных отраслей собраться вместе и обсудить актуальные проблемы, обменяться опытом, научиться новому, - рассказывает о мероприятии первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин. – Например, если фермер занимается животноводством, то у него часто возникает вопрос: что можно сделать из произведенного сырья, какую продукцию изготовить. На площадках форума будут работать сразу несколько секций – по мясному, молочному, хлебопекарному и кондитерскому направлениям, переработке растительного сырья, где эксперты, лучшие представители других регионов России поделятся секретами производства.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Технолог из Липецкой области, создательница первой в России авторской онлайн-школы сыроделия Марина Каманина на своих мастер-классах научит варить мягкие и твердые сыры, качественные, конкурентные, отвечающие современным стандартам. Москвичка Елена Денисова, руководитель школы сыроварения «Елькин сыр», покажет, как приготовить сыр с лимонной или апельсиновой цедрой. А известный шеф-повар Мишель Луи Ленц, работавший в ресторанах, отмеченных звездами Michelin, автор кулинарных бестселлеров «Идеальное равновесие», «Кухня хорошего самочувствия», эксперт по развитию производства альпийских сыров в России, научит делать Раклет и Томм де савуа.

- Лекции специалистов научно-исследовательских институтов – московского института молочной промышленности, института масла и сыра из Углича, научного центра пищевых систем – будут посвящены индустриальным вопросам производства продуктов питания и заинтересуют как фермеров, индивидуальных предпринимателей, так и крупные мясомолочные комбинаты, - отметил Александр Походин.

Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

7 апреля

07.00 – старт Чемпионата России по хлебопечению

10.00 – открытие форума

10.30 – конкурс «Брусничный пирог»

14.00 – круглый стол «Взаимодействие поставщиков продуктов питания и региональных розничных сетей. Алгоритмы и перспективы»

15.00 – конкурс «Лучший мясодел»

В течение дня: семинары и мастер-классы по обвалке туш свинины, говядины, баранины; приготовлению продуктов из свежей рыбы; производству мягких сыров из коровьего молока; технологии приготовления цукатов из тыквы (ревеня, клюквы) и вяленых томатов.

8 апреля

07.00 – Чемпионат «Лучший кондитер Сибири»

10.00 – конкурс «Мастер пельменного дела»

12.00 – пленарное заседание по вопросам трудоустройства и закрепления молодых специалистов на селе

14.00 – круглый стол на тему кадрового обеспечения АПК молодыми специалистами. Программы поддержки молодежи на селе

14.00 – конкурс «Лучший обвальщик мяса»

В течение дня: семинары и мастер-классы по производству мясных продуктов в желе (мясо и субпродукты), изготовлению заварных хлебов и хлебов с добавлением осолодованного пророщенного зерна, пасхальной выпечки на заквасках.

9 апреля

10.00 – конкурс сыроваров «Мастер халлуми»

10.00 – Краевой чемпионат профессионального мастерства по профессии «Повар»

11.00 – круглый стол «Маркировка молочной продукции средствами идентификации»

16.00 – подведение итогов форума. Награждение участников и экспертов.

В течение дня: семинары и мастер-классы по изготовлению паштетов из мяса и субпродуктов, по технологии приготовления молодых сыров на основе сыра Филадельфия и сырных конфет, семинар по созданию запасов и переработке дикорастущего сырья, мастер-класс по изготовлению консервов из папоротника.