Красноярские депутаты настаивают на скорейшей инвентаризации погостов

Депутаты Красноярского горсовета обсудили перспективы масштабных работ по созданию интерактивной карты и электронной базы захоронений муниципальных погостов. В нынешнем году это будет уже вторая попытка инвентаризации могил. В прошлом году она закончилась неудачей. Город выделил деньги, объявил торги, выбрал подрядчика, однако, как выяснилось позже, компания, выигравшая конкурс, не рассчитала свои силы и не смогла выполнить контракт. Договор с ней расторгли, а так как сезон, в который можно проводить подобные работы, к тому моменту был уже завершён, инвентаризацию решили перенести на следующий год. Тогда депутаты рекомендовали департаменту городского хозяйства провести новые торги как можно скорее, не дожидаясь весны, чтобы с наступлением тепла не тратить время на формальности.

Однако проведение торгов снова затянулось. Представитель департамента пояснил на очередном заседании комиссии по городскому хозяйству, что во избежание повторения прошлогодней ситуации город решил изменить подход к оплате работы подрядчика. Если в первый раз она рассчитывалась по площади инвентаризации, то сейчас платить будут в расчёте за каждое захоронение. Но, как и в прошлом году, в задачи компании, которая будет выполнять инвентаризацию, входит работа на самих погостах, где нужно описать надгробия, внести их в интерактивную карту и электронную базу. Параллельно будут выявляться незанятые площади, где ещё можно проводить захоронения. Также подрядчик должен будет изучить архивные материалы и внести данные из них в карту и базу.

«Начало работ на погостах откладывается ещё и из-за снежной зимы, нужно ждать, пока он окончательно сойдёт и территория подсохнет», - пояснил ситуацию представитель департамента Николай Арефьев.

Между тем, депутаты настаивают на том, чтобы как можно быстрее провести торги. Выбор подрядчика в кратчайшие сроки будет гарантией того, что победитель успеет исполнить контракт.

«Мы уже второй год резервируем бюджетные деньги на проведение этих работ. Нужно вспомнить, с чего начиналось обсуждение этой темы, цель была высокая – выявить захоронения ветеранов и участников Великой Отечественной войны, чтобы организовать за ними должный уход, посчитать, сколько их», - считает заместитель председателя горсовета, председатель комиссии по городскому хозяйству Андрей Козиков.

По мнению депутата Олега Панченко, одновременно инвентаризация решает и другую задачу – выявление свободных площадей.

«В сегодняшней ситуации, когда места на Бадалыке заканчиваются, а новое кладбище ещё не построено, это чрезвычайно важно», - говорит Олег Панченко.

Как отметил Николай Арефьев, муниципалитет планирует в ближайшее время приступить к поиску подрядчика, а инвентаризацию начать уже в мае.