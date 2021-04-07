«Всё зависит от людей». Левобережный оператор ликвидировал свалку бытовых отходов на Смоленской

Улица Смоленская в некотором смысле стала притчей во языцех по части появления свалок. В июне прошлого года левобережный оператор уже убирал огромные завалы мусора у дома № 3. Тогда же специалисты компании и представители администрации провели рейд по окрестным магазинам и павильонам, у которых не было договора на обращение с ТКО.

Не прошло и года, как история повторилась, теперь уже на территории между домами № 5 и № 7. Как пояснил начальник отдела по жизнеобеспечению и благоустройству Советского района Артем Шеянов, управляющая компания «Комфортный дом», которая обслуживала эту территорию, год назад объявила о банкротстве, процедура закончилась в марте этого года. Соответственно, уборкой дворов заниматься попросту некому. Конкурс объявили, но пока желания взять двухэтажки на Смоленской в управление никто не изъявил. А горы мусора растут… И сами жители окрестных домов вносят в этот «помойный хаос» немалую лепту: территория между двумя домами практически покрыта слоем мусора.

«Мы постоянно обращаемся к горожанам с просьбой быть аккуратными в обращении с отходами, складировать на специальных площадках крупногабаритные отходы, не бросать где попало мешки с мусором. К сожалению, нас слышат далеко не все, – пояснила руководитель отдела экономического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» Наталия Орлова. – Конечно, отсутствие управляющей компании играет большую роль в захламлении. Но здесь многое зависит и от самих людей. Посмотрите, как грязно в этих дворах! Как будто людям всё равно, в каких условиях живут они, их дети…»

Она также отметила, что с прошлого года здесь всё же произошли позитивные изменения: администрация района понудила владельцев торговых точек заключить договоры на обращение с ТКО.

Свалку на Смоленской зачистили. Старый бак объёмом 0,75 кубометра убрали, установили на границе двух дворов восьмикубовую мульду. Представитель компании-перевозчика «Экопроект» Вадим Зоркин уточнил: в этом микрорайоне постоянно работают два мусоровоза, так что отходы будут вывозить регулярно. Главное, чтобы люди отказались от практики разбрасывать мусор по всему двору. Ведь дворника на этой территории пока нет, а значит, собирать брошенное попросту некому. И в этом смысле здесь всё зависит от людей.