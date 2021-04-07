Пришельца вызывали? Милый богомол с зелеными лапками ищет хозяина в Красноярске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Да, все верно. В Красноярске продают богомолов. Тех самых насекомых, чьи самки отличаются специфическими гастрономическими предпочтениями.

Автор объявления утверждает, что богомолы – идеальные питомцы для детей. Насекомые подходят для изучения окружающей среды, да и вообще, такого существа у друзей не увидишь. В Красноярске, кстати, по утверждению продавца, такой живности нет ни у кого.

Богомол – насекомое неприхотливое. В природе они обитают от Аравийского полуострова до юга Канады. Насекомые – настоящие хищники. Малыши питаются мушками дрозофилами, а взрослые особи мраморными тараканами. При этом в дикой природе особо крупные особи могут нападать на мелких грызунов и даже ловить птиц.

Фото: скришот объявления с Avito

К людям богомолы относятся терпимо. Так что бояться их не нужно. Кусаются только если сильно разозлить, но атака насекомого для человека совершенно не опасна.

Много еды богомолы не просят. Достаточно кормить их раз в 3-5 дней. И да, лучше не перебарщивать. Обжорство для них – смертельно.

Эти существа живут в мире победившего матриархата, поэтому самцы не только иногда являются пищей для представительниц прекрасного пола, но и в целом живут меньше, чем самки – 1 год против 2-х. Также мужские особи заметно меньше женских.

Также эти насекомые любят воду. Конечно, купаться в ванной с ними не стоит, а вот периодически брызгать в их домике водой – дело нужное.

Подытожив можно сказать, что все-таки богомолы – интересные домашние питомцы. Насколько популярными в Сибири они могут быть сказать сложно, но «воспитать» из ребенка энтомолога им вполне по силам. А уж как удивятся друзья или родственники, увидев это «инопланетное» существо у вас дома.

Вообще, идеальный домашний любимец для тех, кому надоели пауки-птицееды, мадагаскарские тараканы и другие экзотические милашки.

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