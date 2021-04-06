Съедобные жуки, сурикаты и гранаты: ТОП-10 необычных товаров на Авито в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Портал Авито для всех россиян давно стал культовой площадкой для россиян и красноярцы тут исключением не стали. Если вдруг нужно что-то продать и что-то купить – этот сервис всплывает в мыслях одним из первых. Здесь можно купить что угодно, а фантазия продавцов действительно безгранична. Мы отобрали ТОП-10 самых необычных товаров на Авито в Красноярске.

Богомол

Фото: скриншот Авито

Один из самых необычных лотов. Продавец предлагает купить богомолов вида Mantis Religiosa. Казалось бы, зачем кому-то в Красноярске нужен богомол? Ответ владельца впечатляет – для детей.

Питомцы будут идеальны для изучения окружающей среды, да и вообще, товар в Сибири дефицитный. В уходе эти насекомые неприхотливы. В общем и целом, живность весьма занятная. Насчет интереса для ребенка вопрос спорный, а вот испугать друзей и добавить экзотики в свой дом они точно смогут.

Сурикаты

Фото: скриншот Авито

Следующим лотом являются еще одни экзотические гости из жарких стран. Но на этот раз млекопитающие – сурикаты. Автор объявления сообщает, что родились малыши меньше пары недель назад. Но кому попало зверьков не отдадут. Все-таки животные для наших широт редкие и требует особого подхода. Да и цена может отпугнуть потенциальных покупателей. Шутка ли – 35 тысяч рублей.

Плюсы приобретения такого питомца вполне очевидны. У кого еще есть сурикат? Правильно – ни у кого, а у вас будет. Но тут же выделяются минусы – это крайне любопытные животные, у которых руки точно не для скуки, а значит расковырять обои или распотрошить подушку, пока вы отвлеклись на минутку, для них – не проблема.

Лечебный жук-знахарь

Фото: скриншот Авито

Не только самый странный лот из представленных, но и самый вкусный. Зачем кому-то нужны маленькие черные жучки? Для еды, конечно же. Уже накрыли на стол?

Продавец утверждает, что этот жук – лечебный, и добавляет, что ест его сама. А исцеляет этот маленький гость из Южной Америки, если верить объявлению, почти все. Если вас заинтересовало, то автор в качестве бонуса добавит личинок. Предложение, от которого невозможно отказаться!

Древний бронзовый топор

Фото: скриншот Авито

Отойдем от живности и перенесемся в прошлое. Продавец предлагает за 10 тысяч рублей приобрести топор…древний бронзовый топор, да. Откуда он у автора объявления сказать сложно. Он утверждает, что артефакт был найден на раскопках.

Сколько топору лет, и какой он эпохи – не уточняется. Зато с таким аксессуаром можно почувствовать себя настоящим человеком эпохи нижнего палеолита. Правда никого бить по голове и тащить в свою берлогу не нужно.

Ведро KFC

Фото: скриншот Авито

Казалось бы, кому может понадобиться ведро из KFC? Но поклонники фастфуда знают, что данный девайс вещь практически незаменимая. Мало того, что это стильно, так еще и экономно, ибо для тех, кто приходит со своим ведром, сеть быстрого питания делает неплохую скидку.

Женские книги

Фото: скриншот Авито

Ценность данной литературы спорна, но менее занимательной она от этого не становится. Продавец предлагает приобрести такие полезные книги, как «Настольная книга стервы», «Любовница экстра-класса» и 255 модных причесок 2000 года. Пополнить свою библиотеку можно в общей сложности за 150 рублей. Хорошая цена за полезные знания!

Граната ММГ Ф-1

Фото: скриншот Авито

К счастью, граната имеет статус «б/у», не боевая, оружием не является и точно не рванет в самый неподходящий момент. Но зато можно разыграть друзей, хотя после этого они могут задуматься над тем, действительно ли вы настолько близки. Применение гранаты для других целей остается загадкой. Так или иначе, продавец утверждает, что все законно, и даже готов уступить в цене.

Выпуск газеты «Комсомольская правда» 1963 года об убийстве Джона Кеннеди

Фото: скриншот Авито

Настоящий раритет! На страницах 58-летней давности можно почитать соболезнования первых лиц СССР и узнать первую реакцию руководства страны на одной из самых громких преступлений прошлого века.

Продавец сообщает, что газета в хорошем состоянии, но на первых страницах пожелтели углы, хотя это даже добавляет ностальгического шарма. К сожалению красноярцев, лот уже продан. А ведь цена была соблазнительной – всего 600 рублей.

Настольная игра 50 оттенков серого

Фото: скриншот Авито

Игра по мотивам одного всеми любимых (нет) фильмов и книг. Страшно представить, чем может такая игра закончиться (лишь бы вокруг не было острых предметов), но лот ждет своего нового владельца. Главное в игре отвечать на вопросы… на откровенные вопросы. Кто в итоге остается победителем не очень понятно, но не факт, что к концу игры вы будете об этом думать.

Рассчитана игра на 7 человек, что добавляет свою долю интриги.

Мемолог

Фото: скриншот Авито

Автор за 50 рублей предлагает сделать любой мем на ваш вкус. Если лень придумывать или нет вдохновения, но очень надо, например, для работы, учебы или важных переговоров, то квалифицированный мемолог к вашим услугам.

Соискатель утверждает, что находится в тренде, знает о новых течениях и собирает все сливки. Стаж «работы» тоже имеется. А насколько это нужное и актуальное дело решат пользователи.