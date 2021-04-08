«Золотая» лыжница из Ачинска»: «Я вижу себя в спорте высших достижений»

Воспитанница ачинской спортивной школы имени Г.М. Мельниковой Руслана Дьякова второй год подряд выиграла все индивидуальные гонки в финале межрегиональных соревнований на призы РУСАЛ и En+ для спортсменов 13–16 лет «На лыжи!». Старты прошли в марте на базе спортивной школы «Тея» (пос. Вершина Теи, Хакасия) с участием президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. На этом Руслана завершила свое участие в проекте, поскольку со следующего года переходит в другую возрастную категорию. Чем помог ей проект, каким она видит свое будущее – об этом она рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск.

- Руслана, почему именно лыжи?

- Меня привела мама. Я училась в 1 классе и начала заниматься сначала в школьной секции. А после 3 класса перешла в спортивную школу.

- Расскажите о школе, в которой вы занимаетесь.

- Мне очень нравится. У нас есть инвентарь, экипировка, все хорошо. У меня хорошие тренеры, Наталья Васильевна и Игорь Афанасьевич Шпыневы. На тренировки я прихожу сюда пять раз в неделю.

- В прошлом году в проекте «На лыжи!» вы получили в подарок лыжи. В этом – тоже лыжи. Сколько их у вас, и кто их готовит?

- В 2019 году я получила три пары, в этом году еще четыре. То есть у меня теперь семь пар личных профессиональных лыж Fischer. Они самые лучшие! На одной из пар я выиграла в этом году первенство России в Сыктывкаре. Плюс есть 2-3 пары, которые принадлежат спортшколе. Когда я вырастаю, их отдают другим. На соревнованиях лыжи к старту готовят тренеры, на тренировках я делаю это сама.

- Ваши кумиры, примеры в спорте.

- Их много, вся наша сборная. Соревнования смотрю. Плюс мои ровесницы и конкурентки. В России у меня две соперницы, из Москвы и Мордовии. В Красноярском крае – одна, из Кежемского района.

- Цели в спорте – ближайшие и с дальним прицелом. А в жизни?

- Я сделала свой выбор, хочу добиться результатов в спорте. Вижу себя в спорте высших достижений. Но для начала нужно пробиться в юниорскую сборную. Здесь моя задача - хорошо выступать на соревнованиях, а тренеры присматриваются и выбирают спортсменов в сборную.

О других планах пока не думаю. Мне всего 15 лет. Думаю, что буду советоваться с мамой и тренерами.

А что касается ближайших месяцев, то после закрытия лыжного сезона у нас начинается восстановительный период: бегаем кроссы, занимаемся в зале. Летом начнем «пахать», готовиться к следующему сезону, каникул никаких нет. В школе из-за соревнований я много пропустила, надо нагонять и готовиться к экзаменам.

- Какие ограничения в жизни, в питании у тех, кто серьезно занимается спортом? Хочется тортика?

- Особых ограничений нет, можно и тортика, только немного. Из обязательного только каша по утрам.

- В проекте «На лыжи!» вы познакомились с Еленой Вяльбе, которая всегда приезжает поддержать начинающих спортсменов, будущих лидеров сборной страны. Легенда мирового спорта, Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная Олимпии ская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира. Какие впечатления? А от фильма «Белый снег», где Вяльбе стала прототипом главной героини?

- Фильм очень интересный, характер главной героини просто железный! Несмотря ни на что, она не сдалась. Показала, что все в этой жизни возможно! После фильма у нас была встреча с Еленой Валерьевной, она отвечала на наши вопросы. Еще она меня награждала за победы.

- Вы очень коротко отвечаете на вопросы, еще не привыкли к вниманию?

- Не привыкла, похоже, пора учиться рассказывать о себе.

КОНКРЕТНО

«На лыжи!» – это совместный проект Федерации лыжных гонок России, компаний РУСАЛ и En+, направленный на развитие лыжного спорта. Проект был запущен весной 2016 года в городах Сибири и Урала по инициативе основателя компаний Олега Дерипаска. Амбициозная цель проекта – подготовить олимпийский резерв и возродить чемпионские традиции Сибири.

КСТАТИ

В рамках проекта «На лыжи!» обновляется материально-техническая база Ачинской спортивной школы имени Г.М. Мельниковой.

Ачинский глиноземный комбинат РУСАЛа приобретает школе современную спортивную экипировку и оборудование для тренировок, инвентарь, а также финансирует участие спортсменов в различных соревнованиях.