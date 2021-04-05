На Кузнецовском плато в Красноярске нашли контейнеры с химическими отходами

В ходе прокурорской проверки будет ясно, насколько серьезно могла пострадать почва от такого «захоронения»

На окраине Красноярска обнаружили несколько бесхозных ярко-оранжевых контейнеров. Каждый из них имел маркировку «химотходы». Коробы с опасными вещества просто валяются на земле. Как рассказали корреспонденту «КП» в прокуратуре, о находке сразу же сообщили во все оперативные службы города, а в ведомстве уже начали проверку.

К работе подключились специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования края. Полицейские занимаются охраной территории.

Контейнеры уже обследованы, специалисты разбираются, насколько они опасны и пытаются найти площадку для хранения химических отходов. Точное количество выброшенных ёмкостей с химотходами пока неизвестно, пока идёт речь только о 4 контейнерах. Их нашли среди бытового и строительного мусора.

В ходе прокурорской проверки будет ясно, насколько серьезно могла пострадать почва от такого «захоронения». Сотрудники ведомства выяснят, кому же принадлежат контейнеры, оценят земельный контроль органов местного самоуправления и соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды.

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