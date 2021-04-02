Стенка на стенку в Игарке. Стоп-кадр видео

Участники массовой подростковой драки в Игарке дружно записались в спортивные секции. Теперь будут улаживать свои противоречия под присмотром тренеров. Напомним предысторию. В минувшие выходные в соцсетях и мессенджерах появилось видео, где дюжина подростков сходятся «стенка на стенку» в кулачном бою. Все происходит в недостроенном здании, пара десятков очевидцев наблюдают за дракой, снимают, комментируют.

Через несколько минут все заканчивается и участники расходятся. Они заранее договорились, что никому об этом не расскажут и в больницу обращаться не станут. Но вновь подвело желание получить лайки за видео. Историей заинтересовались краевая прокуратура.

Игарка – городок небольшой, по последним данным там живет чуть более 4,3 тысяч человек. Поэтому установить всех участников драки поименно для полиции не составило труда. Подростки рассказали о причинах. Несколько старшеклассников обижали 12-летнего ученика. Другие старшеклассники решили за него вступиться. К счастью, все обошлось без серьезных травм и увечий.

А ведь по большому счету подросткам не куда было девать свои силы. Поэтому когда им предложили заняться спортом, никто из драчунов не отказался. С 1 апреля все они зачислены в местную спортивную школу. Кто-то в секцию бокса, кто-то на пауэрлифтинг, баскетбол, мини-футбол и другие. Посещение ими занятий контролируется.

Вход в заброшенное здание, где собирались подростки, закрыли металлическими конструкциями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стенка на стенку: на севере Красноярского края подростки устроили жестокую массовую драку

Двенадцать человек, все старшеклассники: шесть простив шести – стенка на стенку – стоят друг напротив друга на расстоянии нескольких метров. В стороне десятка два зрителей, многие снимают происходящее на телефоны. Ради лучшего вида кто-то даже забрался повыше. По сигналу молодые люди сходятся (подробнее).