Стенка на стенку: на севере Красноярского края подростки устроили жестокую массовую драку

Подростки дрались со всей жестокостью. Стоп-кадр видео

- Рома, давай-давай...

Звуки музыки, свист

- Меси его...

Двенадцать человек, все старшеклассники: шесть простив шести – стенка на стенку – стоят друг напротив друга на расстоянии нескольких метров. В стороне десятка два зрителей, многие снимают происходящее на телефоны. Ради лучшего вида кто-то даже забрался повыше. По сигналу молодые люди сходятся...

Нет, это не постановочная сцена для модного «Тик-тока». Началась самая настоящая драка. И чем дальше – тем больше. Вскоре противники уже не просто бьют кулаками и рвут одежду. Градус жестокости накаляется – валят друг друга с ног и со всей силы пинают, не разбирая куда. А зрители подбадривают дерущихся свистом и матами.

Когда это видео попало в социальные сети и его увидели родители, то ужаснулись. Одна из мам тут же позвонила в полицию и обо всем рассказала.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 26 марта, в города Игарке, что на севере Красноярского края. Что именно не поделили между собой старшеклассники местной школы, не сообщается. Но отношения решили выяснить «по-взрослому». Выбрали для этого заброшенный недострой неподалеку от школы, там и встретились. Видимо, договорились заранее, что никто никому о случившемся не расскажет и потом и в больницу не пойдет. Так и было бы, если бы не видео, которое утекло в соцсети и мессенджеры.

Игарка – городок небольшой, по последним данным там живет чуть более 4,3 тысяч человек. Поэтому установить всех участников драки для полиции не составило труда. Пока неизвестно, сколько и в какой степени пострадал каждый из них. На север края вылетел представитель краевой прокуратуры.

- В рамках проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и учреждений, их должностных лиц по организации и осуществлению надлежащей работы по профилактике и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. При наличии основания будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.