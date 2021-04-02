Горсовет просит оперативно расселить аварийный дом на Брянской ради экологии

Новая схема была принята пять лет назад, главная цель изменений – улучшение экологической обстановки в городе. В соответствии с документом в Красноярске до 2024 года должны быть закрыты 35 малых котельных. Как рассказал на профильной комиссии горсовета глава департамента городского хозяйства КрасноярскаАлексей Фоминых, с 2018 по 2020 год прекратили работу 10 котельных, закрытие ещё 20 намечено на 2021 год. Однако не все планы реализуются вовремя. Чтобы закрыть котельную, нужно получить согласие собственника. Многие объекты при этом являются не только источником тепла, но и частью производственной инфраструктуры, а значит, владельцам приходится проводить подготовительные работы, чтобы подключиться к централизованной системе отопления. Но есть и особые случаи. Так, например, дату закрытия котельной Электровагоноремонтного завода переносят уже не первый год, и переговоры с собственником объектадо сих пор не завершены.

В связи с этим у депутатов возник вопрос – кто отвечает за исполнение работ, прописанных в схеме теплоснабжения, и соблюдение сроков реализации.

– Понятно, что собственники котельной ЭВРЗ, расположенной в центре города, могут позволить себе ставить условия и выкручивать руки, - считает Андрей Козиков, заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов. – Но зачем нам вообще схема теплоснабжения, если все зависит от того, смогут хозяйствующие субъекты договориться или нет?Именно поэтому нужно сделать так, чтобы схема теплоснабжения была не просто проектом на бумаге, а четким планом, за выполнение которого несли бы ответственность определенные люди или структуры.

Депутат Константин Сенченко отметил, что, принимая схему теплоснабжения, горсовет надеялся на улучшение экологической обстановки в городе, а оказалось, что теперь эффективность этой работы под сомнением.

По результатам обсуждения депутаты приняли информацию о реализации схемы теплоснабжения к сведению и внесли предложения администрации города по актуализации этого документа на 2022 год, например, предусмотреть вывод из эксплуатации котельной ОАО «РЖД» на станции Красноярск.

Кроме того, народные избранники обсудили ситуацию с котельной, которая отапливает единственный жилой дом – двухэтажку на улице 2-ая Брянская, 14. На комиссии решили, что будут отдельно рассматривать вопрос скорейшего расселения жителей, чтобы здание можно было снести, а котельную закрыть.

Также решено тему реализации Схемы теплоснабжения, в том числе мероприятий по замещению неэффективных котельных, оставить под контролем постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству.