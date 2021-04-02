Видео, как Toyota протаранила автосалон Lexus в Красноярске 2 апреля 2021, опубликовали в соцсетях

Фото: скрин из видео ЧП Красноярск

Авария произошла в Покровке прошедшей ночью. Видео, как Toyota в автосалоне Lexus в Красноярске 2 апреля 2021 опубликовали в соцсетях. Иномарка протаранила ворота здания.

Все случилось ночью 2 апреля 2021 года на Караульной в Красноярске. В МВД «КП-Красноярск» рассказали, что автомобиль преследовали с самого Емельяновского района. Водитель Toyota Harrier маневрировал на дороге с включенным светом дальних фар. На требования остановиться он никак не реагировал.

Началась погоня. В какой-то момент инспекторы окружили гонщика, но он протаранил патрульную машину. В итоге мужчина въехал в здание автосалона.

На лихача составили целый ряд административных протоколов. Ему грозит лишение прав и штраф в 15 тысяч рублей. Но это еще не все…

Оказалось, что нарушитель приходил в салон за день до инцидента и повздорил с охранником. Тогда на него составили протокол за хулиганство.

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