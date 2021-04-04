В Красноярске на грядущей рабочей неделе резко потеплеет до +15 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Неделя в Красноярске начнется с резкого потепления. По данным Яндекс.Погоды,в понедельник, 5 апреля днем потеплеет до +13 градусов. Небо все еще будет затянуто тучами, но осадков не ожидается. Самое радостное – не будет и ветра. Ночью же похолодает до 0 градусов. Давление – от 744 до 747 мм рт.ст.

Вторник станет самым теплым днем недели. Уже утром воздух прогреется до +8 градусов, а днем температура поднимется до +15 градусов. Солнца все еще не будет. В то же время, синоптики не ожидают осадков и сильного ветра, максимум – до 3 метров в секунду. Вечером похолодает до +6 градусов, а ночью – до +3. Давление – 743-744 мм рт.ст.

В среду будет прохладнее. Днем от +7 до +10 градусов. Немного поднимется ветер – до 4 метров в секунду. Осадков не будет весь день, несмотря на хмурое небо. Ночью возможен небольшой снежок и похолодает до +1 градуса. Давление – 742-744 мм рт.ст.

В четверг погода начнет портиться. Днем всего лишь +4 градуса, вечером – до +2, а ночью и вовсе -3 градуса. Будет пасмурно, но без осадков. Зато не будет ветра и осадков.

В пятницу, 9 апреля, погода изменится несильно. Утром +1 градус, днем небольшое потепление – до +5 градусов, а ночью температура опустится до 0. Синоптики обещают, что осадков не будет, как и ветра, но небо все еще будет затянуто облаками.

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