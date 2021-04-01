В Енисее под Красноярском нашли плавающие трупы животных

Фото: 8 канал

Под Красноярском обнаружено несанкционированное захоронение домашних животных. Десятки трупов найдены на берегу реки Енисей, часть из них плавает прямо в воде. Незаконный скотомогильник размещен в Березовском районе, сразу за мостом «777». Информацию об этом рассказал депутат горсовета и эколог Сергей Шахматов на своей странице в фейсбуке.

Фото: 8 канал

На фотографиях видно, что большинство останков, валяющихся на берегу, довольно старые – от животных остались только кости. Но есть и «свежачок», плавающий в самом Енисее и там же потихоньку разлагающийся.

Сергей Шахматов заявил, что это самый настоящий рассадник инфекций и вирусов.

Фото: 8 канал

- Я не знаю ЧТО по течению ниже пьют люди вместе с водой, но то, что это ОПАСНО для здоровья горожан и жителей близлежащих сёл - это совершенно ТОЧНО (здесь ещё и свора бездомных собак обитает - потенциальные переносчики инфекции)!!!, - пишет депутат.

Фото: 8 канал

Также Сергей сообщил, что уже готовятся обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Красноярская природоохранная прокуратура, кстати, уже инициировала проверку.

- К проверке будут привлечённые специалисты службы по ветеринарному надзору края. Будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по осуществлению земельного контроля на данной территории. Также будут привлечены другие контролирующие органы для оценки загрязнения водного объекта и влияния отходов на качество питьевой воды, - рассказали «КП» в ведомстве.