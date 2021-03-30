В период паводков СГК реализует в Красноярском крае проекты по дополнительной очистке горячей воды

В настоящее время компания приступает к реализации планов и завершит работу к следующему, 2022 году. Этой весной для красноярцев будет открыта горячая линия по телефону 8 (391) 257-95-53, где специалисты будут принимать сообщения о помутнении горячей воды в период паводка.

В Красноярске пик весенних паводков обычно длится с середины апреля до окончания майских праздников. К началу июля, когда тает снег в горах и начинаются первые дожди, приходит вторая волна — реки начинают бурлить, со дна поднимается ил. Эти природные явления отрицательно влияют на качество воды, поступающей на ТЭЦ из речных водозаборов. Несмотря на имеющиеся на станциях системы очистки, красноярцы могут замечать, как меняется цвет и прозрачность горячей воды во время паводков. В прошлом, 2020 году паводки сильнее всего сказались на потребителях Красноярской ТЭЦ-2: жители жаловались на мутную горячую воду. Сибирская генерирующая компания разработала план, как исправить ситуацию и обеспечить людям чистую воду даже в пору бурлящих рек. Читайте далее