«Я чувствую ваше участие сердцем»: новым мэром Якутска стал Евгений Григорьев

Фото: instagram.com/grigorev_yakutsk

О результатах досрочных выборов мэра Якутска стало известно сегодня, 29 марта. Победу одержали единоросс Евгений Григорьев.

Новый глава Якутска набрал на выбора 44,09% голосов. Его ближайшим преследователем был Владимир Обедин. Его результат 39,87%. Напомним, что трехдневные выборы мэра начались в Якутске в пятницу 26 марта. По данным Якутского городского избиркома в выборах приняли участие 41,73% избирателей.

Новоизбранный мэр Якутска заявил, что уже провел первую еженедельную планерку мэрии и поблагодарил горожан за поддержку и доверие:

- Друзья, поздравляю вас! Эта победа – наше общее достижение! Спасибо всем, кто поддержал меня. Я чувствую ваше участие сердцем. Конечно, путь к достижению поставленных целей будет непростым, но и я и моя команда готовы к нему. Сегодня с утра провел еженедельную планерку мэрии, приступаем к реализации намеченных планов.

Напомним, что предыдущий мэр Якутска Сардана Авксентьева ушла в отставку в январе 2021 года. Она объяснила свое решение проблемами со здоровьем и грядущей операцией. 14 января городская дума утвердила Евгения Григорьева на посту и.о. мэра. Ранее он занимал пост первого заместителя главы города.

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