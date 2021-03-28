В окрестностях Норильска появились волки. Фото из архива охотника Александра Когута

В окрестностях Норильска появились волки. Еще в январе этого года. Охотнадзор патрулирует территорию вокруг Центрального района города, а также Талнаха и Кайеркана. А в 2017 году и вовсе серый хищник зашел в город и напал на трех человек, сообщает местное издание «Таймырский телеграф».

В последние годы численность волков в тундре возросла. По мнению начальника научного отдела «Заповедников Таймыра» доктора биологических наук Леонида Колпащикова, возросшая численность волка на Таймыре связана с хорошей кормовой базой и отсутствием организованной охоты:

- Еще в 90-е годы наиболее эффективный способ добычи волков с помощью авиации перестал осуществляться, специализированные бригады прекратили их уничтожение и наземными способами. Эти факторы привели к увеличению численности хищников Они часто заходят в населенные пункты, убивают собак и домашних оленей. Бывают случаи, когда волки кусают животных, а через время они умирают, это связано с бешенством. Не стоит забывать, что волки – переносчики этого опасного заболевания.

Возросшая численность хищников представляет угрозу таким редким видам Таймыра, как путоранский снежный баран и овцебык, а в Эвенкии – кабарга. Ученый считает, что для ограничения поголовья хищников нужно создать специализированную оперативную службу, которая объединит охотников-волчатников и повысит их практические навыки по технике промысла волка.

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Недавно жителям Норильска пришлось держать оборону от самого настоящего волка. Хищник зашел в город, и за несколько дней покусал четверых человек, задавил несколько собак. Наконец, полицейским удалось его застрелить. Эту историю мы обсуждали с красноярцем Александром Когутом, и не случайно - это легендарный охотник, который поставил рекорд по количеству отстреленных волков: он сдал государству около 1400 шкур, а всего на его счету около 2000 хищников (подробнее).