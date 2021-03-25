Горсовет взял под контроль обработку Красноярска от клещей

Фото: Горсовет Красноярска

В Красноярске изменён подход к обработке территории от клещей. Как рассказали в городском Совете, в прошлом году обработка началась с задержкой – с 23 мая, а первые случаи присасывания клещей были зарегистрированы уже в апреле. Задержка была связана с тем, что один из участников конкурса подал жалобу в УФАС, и конкурс был объявлен вновь. Тогда комиссия горсовета по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни приняла несколько важных решений, в частности рекомендовала администрации объявлять конкурсы по выбору подрядчиков заблаговременно. Кроме того, депутаты попросили регулярно скашивать газоны и траву, лучше информировать граждан о методах индивидуальной защиты от клещей, более тщательно подходить к определению территорий, на которых нужно делать акарицидную обработку, включить в перечень таких территорий садовые общества, усилить контроль по сигналам жителей.

В нынешнем сезоне в администрации приняли в расчет рекомендации горсовета и уже добавили к местам традиционной обработки несколько новых участков. Депутаты держат эту тему на особом контроле.

«С учетом рекомендаций горсовета администрация планирует приступить к торгам уже в конце марта – начале апреля. Как только наступит сухая погода, выбранный подрядчик займется обработкой территорий. Хочу отметить, что городские власти с учётом опыта прошлых лет займутся площадками на улице Взлетной, в микрорайонах «Солнечном», «Северном», в районе сквера «Озеро-парк» и на улице Калинина, а также эко-парк «Гремячья грива». Обработку будут проводить на территории 460 гектаров», - говорит депутат горсовета, председатель комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Андрей Модестов.

По информации горсовета, после проведения обработок будет дважды организован контроль их эффективности – через 4 – 5 дней и через 14 – 15 дней. Если численность клещей превысит нормативную, в течение сезона организуют повторные обработки.

Стоит также отметить, что горсовет под особым контролем держит ситуацию с иммуноглобулином, инъекции которого делаются при укусе клеща, чтобы избежать инфицирования опасными для человека болезнями. В прошлом году в Красноярске наблюдался дефицит этого препарата. Сейчас, по данным депутатов, минздрав края уже начал закупать иммуноглобулин. Бесплатно инъекцию смогут получить дети до семи лет, не привитые дети старше семи лет. Для стационаров и травмпунктов заказано более 1,2 тысяч доз, их можно будет получить за плату. Кроме того, Минздрав, так же с учетом прошлогодней рекомендации городских депутатов, направил письмо производителям иммуноглобулина, чтобы для нашего региона страховые компании могли приобрести препарат в первую очередь.