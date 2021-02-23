В МВД майор Вероника Сизых из Якутии работает с 1998 года. Она начинала обычным помощником оперативного дежурного по телефону 02 и дослужилась до должности начальника отделения осмотров мест происшествий по городу Якутск. В своей работе регулярно сталкивается с чужими бедами, поэтому не смогла пройти мимо пенсионера, попавшего в сети мошенников.После рабочего дня Вероника решила зайти в супермаркет снять наличные в банкомате, оказавшись в очереди сразу за пожилым мужчиной. Вероника, может, бы и не обратила на него внимания, но её привлек его телефонный звонок. «Это точно не развод? Вы точно следователь? » - спрашивал дедушка, а в руках - увесистая пачка денег. Недолго думая, она предложила ему свою помощь.- Я стала расспрашивать его, с кем он разговаривает? Он ответил, что не знает. Ему позвонили, девушка представилась следователем из Москвы и сказала, что в банке произошла утечка денежных средств, нужно снять деньги со счета и перевести на другой. К тому моменту, как я подошла, пенсионер уже перевел 75 000 рублей, - конечно, мошенникам.Вероника взяла трубку и стала сама разговаривать с мошенниками. На том конце провода, оказалось, настойчивая девица: потребовала вернуть телефон мужчине и представилась его внучкой. Сотрудница полиции уверилась окончательно: это никакой не следователь, а обычные обманщики.- Я ему сообщила, что он с мошенниками разговаривает, и они у него пытаются выманить деньги, - рассказала Вероника «Комсомольской правде». - Показала ему удостоверение, попросила больше не отвечать на их звонки. Оказалось, что он собирался им перевести 700 000 рублей. Мошенники даже такси ему вызвали, чтобы он в другой банкомат поехал, так как с этим у него что-то не получалось. Я просто вовремя там оказалась.Сотрудница МВД долго уговаривала пенсионера написать заявление в полицию, созванивалась со своим руководством. В конечном итоге она сама отвезла его в ближайшее отделение и передала в руки коллегам.- Я сделала всё, чтобы просто помочь ему сохранить деньги. Он потерял довольно большую сумму, хорошо, что не лишился всех сбережений. Мне показалось странным, что дедушка под диктовку переводит свои деньги. Наверное, рабочая интуиция подсказала, ведь со стороны можно было подумать, что он посылает деньги внукам или детям.Через некоторое время пенсионер вновь обратился в полицию, но на этот раз, чтобы выразить благодарность спасшему его майору.