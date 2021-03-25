СГК заместит и реконструирует 121 устаревшую котельную к 2025 году

В планах компании — до 2025 года создать условия для ликвидации 85 котельных. Еще 36 устаревших котельных ждет глубокая модернизация со строительством новых источников. Все они — на интерактивной карте.

Большие планы по замещению и модернизации неэффективных теплоисточников разработаны в разных городах Сибири. В Красноярске замещение котельных входит в федеральный экологический проект «Чистый воздух» и ведется уже в течение нескольких лет. Планомерная многолетняя работа в этом направлении идет также в Барнауле, Новосибирске и Абакане, растут темпы замещения котельных в Кемерове. А вот для Белова, Бийска, Канска и Черногорска все только начинается.

Зачем закрывать котельные читайте подробнее.