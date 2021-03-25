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Общество25 марта 2021 11:46

СГК заместит и реконструирует 121 устаревшую котельную к 2025 году

На счету СГК с 2012 года уже 63 замещенных неэффективных теплоисточника в городах Сибири: энергетики протянули новые трубы и подключили дома к ТЭЦ
Источник:kp.ru
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В планах компании — до 2025 года создать условия для ликвидации 85 котельных. Еще 36 устаревших котельных ждет глубокая модернизация со строительством новых источников. Все они — на интерактивной карте.

Большие планы по замещению и модернизации неэффективных теплоисточников разработаны в разных городах Сибири. В Красноярске замещение котельных входит в федеральный экологический проект «Чистый воздух» и ведется уже в течение нескольких лет. Планомерная многолетняя работа в этом направлении идет также в Барнауле, Новосибирске и Абакане, растут темпы замещения котельных в Кемерове. А вот для Белова, Бийска, Канска и Черногорска все только начинается.

Зачем закрывать котельные читайте подробнее.

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