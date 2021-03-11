В Красноярске ресторатора Владимирова будут судить за оскорбление полиции в Instagram

Владимир Владимиров Фото: соцсети

Правоохраниели заинтересовались постом в Instagram почти годичной давности. Как рассказал сам одиозный ресторатор Владимир Владимиров, еще в начале пандемии коронавируса он выложил картинку, на которой трое полицейских держат таблички с надписями – «Мы работаем для вашей безопасности. Оставайтесь дома». И с первого взгляда ничего страшного, но в нижней части фото мелким шрифтом была написана фраза, оскорбляющая полицию.

Владимиров оправдывается тем, что злополучную подпись не заметил, а пост выложил из сугубо патриотических соображений. Полиция такую «поддержку» не оценила… и накануне ресторатору пришлось посетить прокуратуру.

Та самая картинка Фото: соцсети

Теперь известного красноярца обвиняют в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Ему грозит либо штраф до 20 тысяч рублей, либо работы до 100 часов, либо арест на 15 суток.

Пользователи соцсетей поддержали предпринимателя:

- Владимир и до вас уже хотят добраться!