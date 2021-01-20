Подожгли живым и забили молотком: «самого вежливого полицейского» Тувы будут судить за убийство 12-летней давности

У Туве раскрыли жестокое убийство 12-летней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

«В ходе опроса из-за возникших личных неприязненных отношений обвиняемый с подчиненным сотрудником вывез молодого человека на безлюдный участок местности, где, облив бензином, поджег его. После этого второй сотрудник молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему задержанному».

Это – выдержки из заключения по уголовному делу, которые ужаснут даже видавших виды криминалистов. Громкое преступление произошло 12 лет назад, теперь оно снова на слуху и вызвало большой резонанс тем, что главный обвиняемый в нем – высокий полицейский чин. Бывший начальник уголовного розыска города Кызыла Орлан Сарыг-Донгак. Он же – «Самый вежливый полицейский», победивший в конкурсе в 2012 году.

По версии следствия 7 марта 2008 года, около 21 часа обвиняемый вместе со своими помощниками допрашивали молодого человека Алишера М., которого задержали по поводу бытовой кражи. Допрашивали с пристрастием. Сейчас уже невозможно установить, был ли тот виновен, или нет. Но глава угрозыска всеми силами намеревался выбить у него признание.

Для устрашения Алишера вывезли на пустырь и там совершили жестокое убийство. Причем делали это два человека: сам обвиняемый и его помощник, имени которого пока не называет, но он находится в розыске. Затем закидали безжизненное тело досками и старыми шинами и подожгли. А позже составили рапорт, что подозреваемый сбежал. Останки нашли только спустя полгода. Как положено, завели уголовное дело. Но расследование зашло в тупик и, видимо, не без причины. В 2009 году следствие и вовсе приостановили.

И только 1 февраля 2020 года дело вновь достали из хранилища. Над ним работали следователи отделения по расследованию преступлений прошлых лет, по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Тыва. Вместе с ними – сотрудники управления уголовного розыска и отдела собственной безопасности МВД по Республике Тыва.

Уже 4 февраля Орлана Сарыг-Донгака задержали по подозрению в убийстве. Как сообщили в следкоме, собрана достаточная доказательная база. В том числе показания бывших подчиненных. Есть информация, что их было четверо, но ни один из них не рискнул в 2008 году вразумить своего начальника, когда тот пытал Алишера М. Обвиняемому предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц».

Несмотря на то, что обвиняемый так и не признал свою вину, уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, либо вовсе пожизненный срок.