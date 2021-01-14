В Красноярске генералу полиции заменили условный срок на реальный. Речь идет о бывшем заместителе начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александре Кузнецове. Решением Центрального районного суда в июне 2020 года он были признан виновным в превышении должностных полномочий и должен был отбывать 5-летний срок условно, плюс 4 года испытательного срока.Однако прокуратура опротестовала приговор в краевом суде. Сегодня, 14 января, апелляция была рассмотрена. Александра Кузнецова взяли под стражу прямо в зале суда, сообщает краевая прокуратура. Он отправится в колонию на срок 4 года 8 месяцев. Краевой суд учел, что он так и не признал свою вину и дискредитировал авторитет полиции.В ходе следствия было доказано, что еще в 2012 году Кузнецов подписал акт приемки нового здания изолятора временного содержания в Норильске. На основании этого акта сторонней организации из бюджета были перечислены более 200 миллионов рублей. Однако на деле оказалось, что здание ИВС не построено до сих пор. И деньги в бюджет не возвращены.