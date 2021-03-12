Администрация красноярской школы, где могли кормить детей отходами, провела собственную проверку столовой

Школа не нашла подтверждения тому, что детей кормят отходами Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская школа №108, ставшая известной после появления видеоролика в соцсетях, где учитель засняла, как повара ставят тарелки с несъеденной едой из отходов на стол раздачи, провела собственную проверку столовой. Результат опубликован на сайте школы в разделе питания.

Комиссия из директора и трёх его заместителей провели инспекцию, в ходе которой сделали выводы, что вторую смену не могли кормить отходами. По их мнению, это исключено, так как питание второй смены отличается от первой. Утром школьники получают завтрак, а следующая смена – обед. Также количество порций говорит о том, что они для второй смены не подходят.

Также администрация школы обратила внимание на то, что тарелки были составлены не по правилам – они не должны быть друг на друге, когда в них есть еда. Это является нарушением. Претензия направлена в ООО «Развитие».

Не осталась без внимания и педагог, которая вела съемку в столовой. Ей директор сделала устное замечание из-за того, что она была в моечном отделении без спецодежды и разрешения.

Напомним, красноярская учительница из школы №108 засняла на видео, как завтраки, оставшиеся после учеников на столе с отходами, повара перекладывают на стол раздачи. Она не смогла добиться реакции от администрации школы, поэтому обратилась к родителям своих учеников. Они поспешили распространить видео в соцсетях и привлечь внимание журналистов. Видеороликом заинтересовалась прокуратура и начала проводить собственную проверку.