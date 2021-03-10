«Наших детей кормят отходами»: Красноярская учительница заметила махинации работников столовых

Классная руководительница уличила поваров в махинациях с едой Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская учительница из школы №108 засняла на видео, как завтраки, оставшиеся после учеников на столе с отходами, повара перекладывают на стол раздачи. Об этом рассказали в «Проспекте Мира».

На видеоролике педагог спрашивает у сотрудников кухни?: - Вы хотите нас покормить отходами? Вторую смену?

Повара отвечают, что недоеденную еду они уносят домой, а тарелки переставили со стола отходов потому, что они «не свиньи».

Видеоряд загрузила в инстаграм жительница Красноярска Галина. Она рассказала «Проспекту Мира», что в этой школе учатся её дети, а ролик снят классной руководительницей.

- Она уже много раз обращалась в администрацию школы, но там никак на это не реагировали. Она отправила эти видео в наш чат и попросила родителей отреагировать, так как она бьется за наших детей, но это все без толку, - сообщила родительница.

Сама педагог Светлана Широкова рассказала, что заметила махинации поваров с завтраками еще 5 марта. Они с детьми позавтракали, и подошли к столу с отходами. Учительница увидела, как сотрудница столовой Елена забирает со стола 5 порций запеканки и переставляет их на раздачу.

- Я растерялась, говорю: «Вы что делаете? Нельзя так делать, это же стол отходов, а вы несете их на продажу!». Она начала на меня ругаться, кричать, что это не мое дело, что мне надо в прокуратуре работать, чтобы я не лезла не в свои дела, а шла работать к себе в класс. Я ей говорю, что это моя ответственность, потому что я в столовой кушаю, и дети кушают. У меня закралось подозрение, что это было не в первый раз».

Несмотря на то, что классный руководитель сообщила об инциденте директору школы, ситуация повторилась спустя несколько дней

Светлана добавила, что у школьников бывают расстройства желудка, первоклассники и второклассники могут часто ходить в туалет во время уроков.

- Раньше я детей уговаривала есть, говорила, что повара молодцы, они рано встают, готовят, а сейчас язык не повернется это сказать. Сама уже вторую неделю не ем в столовой, ношу еду с собой.

Как сообщает «ПМ», управление образования городской администрации проводит проверку в школе. Видеоролик из столовой в соцсетях прокомментировал и аккаунт школы. Учебное заведение сообщило, что результаты проверки опубликуют 12 марта на сайте школы в разделе «Питание».