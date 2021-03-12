Прокуратура решила проверить школьную столовую, где детей могли кормить отходами

Уж обнаружено несколько нарушений Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура заинтересовалась школьной столовой, где повара могли кормить детей отходами. Сообщение об этом накануне появилось в местных СМИ. Как сообщает ведомство, сотрудники прокуратуры уже смогли выявить нарушения в организации питания в школе №108.

Услуги по организации питания в учебном заведении оказывает ООО «Развитие». С предприятием был заключен муниципальный контракт. На его основании поставляются и готовятся продукты для учащихся 108 школы.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что повара нарушали требования подачи холодных блюд, и не соблюдали масочный режим.

В ближайшее время будет проверено санитарно-эпидемиологическое состояние школьной столовой и выяснено, насколько качественно кормят детей в школе №108.

Напомним, красноярская учительница из школы №108 засняла на видео, как завтраки, оставшиеся после учеников на столе с отходами, повара перекладывают на стол раздачи. Она не смогла добиться реакции от администрации школы, поэтому обратилась к родителям своих учеников. Они поспешили распространить видео в соцсетях и привлечь внимание журналистов.