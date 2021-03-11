Масленица в Красноярске 2021: где встретить и как отдохнуть

Масленица в Красноярске 2021 все-таки состоится Фото: Мария ЛЕНЦ

Масленица в Красноярске 2021 оказалась под ударом из-за пандемии коронавируса. Официальных городских гуляний в 2021 году не предвидится. Не помогло даже смягчения ковдиных ограничений с 10 марта. Таким образом, Красноярск остался без традиционных гуляний на острове Татышев, левобережной набережной и фестиваля в Сухобузимском.

О том, будет ли праздник, красноярцы не знали до самого конца. И 11 марта в пресс-службе Управления культуры Красноярска «Комсомолке» пояснили, что никаких масленичных мероприятий от города не планируется в принципе. Максимум, что могут горожане – это отметить Масленицу в помещении при заполняемости не более 75%. Не порадует красноярцев и прогноз погоды на праздничные выходные.

Так или иначе, но полностью отнять Масленицу у горожан коронавирусу не удалось. Ряд праздничных мероприятий все-таки пройдет, хотя размах по сравнению с прошлогодним, значительно уступает.

Блинный квест от «Роева Ручья»

13 и 14 марта в 12:00 и 14:00 «Роев ручей» прощается с зимой. Горожан зовут:

- принять участие в «Блинном квесте»;

- угоститься румяными блинами;

- поводить солнечный хоровод;

- сфотографироваться с обитателями Парка.

Стоимость входного билета – 100 рублей. Запись по телефону: 294-20-20.

Народные гуляния «Масленица» в Центральном парке

Проводы зимы состоятся в воскресенье, 14 марта, в 14:00 на главной площади Центрального парка. Гостей ждут:

- столб с подарками;

- перетягивание каната;

- сжигание чучела.

Масленичный концерт «Весне быть» в ДК Кировский

14 марта в 14:00 состоится театрализованный концерт «Весне быть» о Царе, дочке Несмеяне и Иване-молодце. Артисты покажут красочные номера и будут водить хороводы. Цена билета: 200 рублей.

Масленичный интенсив 6+

Масленица идет, и участники праздника встретят ее вместе с фольклорным ансамблем «Живая СтАрина» и фольклорной студией «Баколье». В программе: игры, танцы, народный театр, театр петрушки, обрядовые масленичные песни, молодецкие забавы. Дом офицеров Ул.Перенсона, 20 12 марта, 19.00 Вход свободный.

Мастер-класс «Вестники весны» 6+

До 14 марта будем мастерить весенних птичек, которые точно призовут тепло! На тематической экскурсии участники мастер-класса узнают, как было принято проводить один из любимых народных праздников, какие традиции и обряды сопровождали Масленицу. Предварительная запись по телефону(391) 211-24-78. Музей-усадьба В.И.Сурикова ул.Ленина, 98 До 14 марта Стоимость мастер-класса 150 рублей, материалы предоставляются. Стоимость входного билета и экскурсионной путевки 185-270 рублей.

Спектакль «Не всё коту масленица» в Красноярском музыкальном театре

14 марта в 18:00 состоится спектакль «Не всё коту масленица». Зрители смогут оценить колорит купеческого быта и проникнуться атмосферой подачи.

Музейное занятие «Сударыня Масленица» в Музее-усадьбе Г.В. Юдина

13 марта в 11:00 и 14 марта в 11 и 12:00 Юдинка предлагает познакомиться с традициями празднования Масленицы, узнать как называются масленичные дни недели, а также спеть песни и проводить зиму.

Праздник будет проводиться в помещении, так что морозов можно не бояться. Стоимость билета: 200 рублей. Телефон: 221-14-44.

«Широкая масленица» в горнолыжном комплексе «Дивный»

Любители активного отдыха могут отметить Масленицу на горнолыжных склонах в Дивногорске. Мероприятия начнутся 14 марта в 13:00. Гостям обещают блины, хороводы и эстафеты. Телефон: 282-17-14.