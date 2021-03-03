Будет ли Масленица в Красноярске в 2021 году: прокомментировали в администрации города

Шанс на праздник у красноярцев еще есть Фото: Мария ЛЕНЦ

Приближается один из любимых народных праздников в Красноярске – Масленица. В этом году она пройдёт с 8 по 14 марта. Обычно она ознаменуется народными гуляниями, поеданием блинов, сжиганием чучела и прочими праздничными забавами. Все мероприятия анонсируются заранее, но в этом году информации о гуляниях еще не поступала. Корреспондент «КП» выяснила, будет ли Масленица в Красноярске 2021 или её могут запретить.

Как оказалось, городской праздник вполне себе может не состояться. Ведь в Красноярске введены антиковидные ограничения, препятствующие проведению народных гуляний.

- На данный момент никаких праздничных программ в краевом центре не запланировано. В соответствии с указом губернатора о превентивных мерах, просто нельзя проводить городские массовые мероприятия. Вопрос с ковидными ограничениями еще не решен, но сейчас меры потихоньку ослабляются, поэтому возможно, что глава региона разрешит провести праздник для красноярцев, - рассказал «Комсомолке» Максим Куваев, начальник отдела по взаимодействию со СМИ.

В любом случае, до 8 марта время еще есть, поэтому всё может измениться в любой момент, а красноярцы получат возможность попрощаться с зимой в соответствии с традициями.