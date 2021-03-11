Погода на Масленицу в Красноярске 2021: сильный ветер и похолодание до -21 градуса

Рассказываем погоду в Красноярске на Масленицу 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным гидрометцентра, погода на Масленицу в Красноярске в 2021 году не обрадует горожан. Весеннее тепло сменится зимними морозами. Напомним, что Масленица в Красноярске проходит с 8 по 14 марта.

Так, 11 марта днем синоптики обещают до +7 градусов днем и небольшой дождь. При этом возможно порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью похолодает до -9 градусов, однако осадки прекратятся, и немного стихнет ветер.

12 марта днем похолодает до +3 градусов, вновь пойдет дождь и усилится ветер – до 16 метров в секунду. Ночью же красноярцев ждет резкое похолодание – до -14 градусов и неприятный западный ветер.

На масленичных выходных в Красноярске погода совсем испортится. В субботу, 13 марта, будет пасмурно, пойдет снег, а дневная температура составит -7 градусов. Ночью будет еще хуже – температура опустится до -16 градусов, а также придет сильный ветер с порывами более 20 метров в секунду.

В воскресенье, 14 марта, днем ожидаются -8 градусов, снег и сильный ветер, а небо будет покрыто тучами. К вечеру и вовсе похолодает до -21 градуса, но немного стихнет ветер.

Яндекс.погода также не радует. Если 11 марта и 12 марта ожидаются комфортные температуры +9 и +5 градусов днем, хоть и с порывами ветра, то на выходных погода испортится.

В субботу синоптики обещают похолодание до -8 градусов. Кроме того, пойдет снег, а небо затянет тучами. Ночью же температура опустится до -13, а осадки продолжатся.

В воскресенье будет еще холоднее – до -11 днем и до -19 ночью. Весь день будет идти снег, однако, по данным яндекса, ветер будет не таким сильным – до 6 метров в секунду.