«Пристает, домогается, угрожает»: школьница устроила травлю подростков в интернете, чтобы заработать

Школьница клеветала на детей в интернете, чтобы потом на них заработать

- Ты такая… , тебя вся Россия… Ты не человек и не горошек, ты ежик, тупой ежик. Как с тобой мальчики встречались, а?

- Пристает, домогается, угрожает и распускает руки. Девочки, остерегайтесь его! Не связывайтесь с ним лучше – пожалеете. Анон.

… Адресаты разные, а автор один: загадочный «анон» - ученица одной из школ Якутска 16-летняя Марина Г.* И это не жесткие разборки подростков, а ее способ заработать в соцсети.

«Неклассная» история произошла в начале нынешнего года. С того, что в одном из пабликов выложили посты, откровенно оскорбляющие детей и подростков. Жертвам было от 11 до 17 лет, «компромат» нашелся на каждого. Вскоре выяснилось, автор опусов – администратор группы (кстати, в ней больше 6 тысяч подписчиков), та самая Марина.

Скриншот из паблика школьницы

Дальше – ожидаемо: пошли комментарии, в том же духе. Так что «ежики» и «горошки» узнали о себе много нового. Кто-то не выдержал, пожаловался родителям. Те попытались связаться с админом, требовали удалить стыдные посты. А взамен получили прейскурант: 500 рублей, и все грохнем, не сомневайтесь!

Может, кто-то и заплатил, об этом история умалчивает – пока. Но остальные пошли в полицию. И ситуация вышла на следующий уровень. Подключились сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, провели проверку.

И обнаружили столько «интересного», что хватило для возбуждения сразу трех (пока по трем фактам оскорблений) уголовных дел на школьницу – о вымогательстве. Скорее всего, их объединят в одно производство, так обычно бывает.

Скриншот из паблика школьницы

Тут и без экспертов было понятно: клевета, которую распространяла предприимчивая старшеклассница, могла стать серьезным ударом для любого, не только ребенка. После такого не исключены даже роковые последствия, говорят специалисты. Ведь в жестоких постах, а потом и комментариях усматриваются явные признаки травли.

И вот итог: три уголовных дела за вымогательство. К слову, максимальное наказание по статье - до четырех лет колонии. Вряд ли оно будет столь суровых, но даже судимость в 16 лет – штука малоприятная, согласитесь? К тому же полицейские готовят материал в Роскомнадзор, чтобы «паблик позора» (а для кого-то и канал заработка) поскорее прикрыли.

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