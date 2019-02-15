2019-02-15T17:59:45+03:00
Происшествия

«Хотел отомстить за травлю»: на пути подростка с ружьем встала учительница

31-летняя Екатерина Гареева фактически закрыла детей собой [фото]
Ася ЖУКОВА
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Вставшую на пути подростка с ружьем учительницу решено наградить. Фото: соцсети.Вставшую на пути подростка с ружьем учительницу решено наградить. Фото: соцсети.
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Эта история, случившаяся в Абалаково (Енисейский район Красноярского края), могла стать повторением керченской бойни. Когда 18-летний Владислав Росляков пришел в колледж с помповым ружьем. Устроил взрыв и убил 21 человека.

Травили 4 года

К счастью, такого не произошло. Благодаря учительнице Екатерине Гареевой. Хотя начиналось по тому же сценарию. 15-летний Павел К. явился с ружьем в школу, где учится в коррекционном классе.

- Его достал одноклассник, травил уже четыре года, - сообщил «Комсомолке» друг подростка. – Пашка живет у бабушки с дедом. Отца нет, у матери давно другая семья. Серега издевался, называл его безотцовщиной. Хотя самого воспитывает тетка. Смеялся над тем, как он выглядит, одевается. Мы пытались разобраться, бесполезно.

Пашка шел в школу мстить. Фото: соцсети.

Пашка шел в школу мстить. Фото: соцсети.

25 января Пашка не выдержал. Тайком взял у деда ружье и пошел - хотел отомстить за травлю. Рассказывали, вооруженного школьника даже пару раз подбросили на попутках.

Не пустила к детям

Оказавшись на месте, парень попытался было войти в школу. Но путь ему перегородила классная руководительница, 31-летняя Екатерина Гареева. Каким-то чудом она уговорила взвинченного подростка с ружьем выйти на улицу. Фактически закрыла собой учеников, (ведь в школе было больше 70 детей), стала живым щитом.

Выскочив за порог, он почти тут же открыл стрельбу. Школьники рассказывали тогда, целил в одноклассника, но информация не подтвердилась. По официальной версии, Пашка четыре раза пальнул в воздух. Но местные настаивают: по окнам школы и парковке.

Через несколько минут подоспел участковый. Сумел убедить: ружье надо отдать, так будет лучше. Благодаря им, в тот день никто не пострадал.

Но первой была молодая учительница, кто остановил подростка с ружьем, была его учительница Екатерина Юрьевна.

Рискуя собой

… Сегодня, 15 февраля, в Красноярск прилетел старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров. Федеральный следком держит эту историю под контролем, заведены два уголовных дела – о повреждении имущества, а также о халатности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Игорь Комиссаров побывал в Абалаково, поговорил с учителями «стрелка», сотрудниками социального центра, куда его поместили. А после провел совещание – о предотвращении преступлений среди подростков.

В Следственном комитете России это дело держат под контролем. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по краю.

В Следственном комитете России это дело держат под контролем. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по краю.

- Классный руководитель мальчика еще в декабре 2018 года отправляла официальное обращение в органы опеки о потере контроля над ребенком со стороны опекунов, - отметил Игорь Комиссаров. – Но никакой реакции не последовало.

Кроме того, старший помощник председателя СК России предложил - учительницу нужно наградить: «Она лично предотвратила контакт вооруженного подростка с малолетними учащимися школы, и даже после произведенных им выстрелов, рискуя жизнью, продолжила действия, направленные на защиту жизней детей».

Иначе, видимо, просто не могла. У самой семья – муж и две маленькие дочки.

- Участники совещания поддержали инициативу Игоря Комиссарова об оценке самоотверженных действий классного руководителя Екатерины Гареевой, - комментируют в пресс-службе краевого следкома. - Руководителем Главного следственного управления по Красноярскому краю Андреем Потаповым подготовлено и направлено на имя Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина представление о награждении Екатерины Гареевой ведомственной наградой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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