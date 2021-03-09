В Красноярске остановили реализацию почти 5 тонн овощей после массового отравления школьников

В Красноярском крае временно запрещено готовить салаты из овощей без термической обработки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске управление Роспотребнадзора приостановило реализацию более 4,7 тонн овощей. Сделано это после массового отравления школьников. С 18 февраля по 3 марта зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом. Все отравившиеся обедали овощными салатами в школьных столовых.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, свежие овощи (капуста) и полуфабрикаты в вакууме (картофель, морковь, свекла, лук) поставляли СПК «Аленушка» и ООО «Респект» в компанию ООО «Развитие», организующую питание учащихся.

После зооэнтомологической проверки оказалось, что в складских и производственных помещениях СПК «Аленушка» обитают грызуны, которые могут разносить иерсиниоз. А в работе ООО «Развитие» и ООО «Респект» найдено множество нарушений обязательных требований.

В отношении всех трёх организаций были возбуждены дела об административных правонарушениях. Решением суда деятельность ООО «Развитие» и СПК «Аленушка» приостановлены на 85 дней. Управление Роспотребнадзора приостановило реализацию 5 партий овощной продукции, общий вес которых составил более 4,7 тонны.

Также санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Красноярского края приняла решение ввести запрет на приготовление готовых блюд из овощной продукции без термической обработки урожая 2020 года.

Напомним, что с 18 февраля в Красноярске зафиксировано массовое отравление школьников овощным салатом, который они получили на обед в своих учебных заведениях. По последним данным госпитализирован 51 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. Возбуждено два уголовных дела.

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Накануне глава города Сергей Еремин в своем «Инстаграме» сообщил, что о тревогу по поводу массового отравления детей в красноярских школах забили, когда стали поступать первые сообщения от родителей в социальных сетях и мессенджерах: «Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих». Скажем сразу - мэр не называл ни должностей ни фамилий своих подчиненных, попавших «под раздачу». Но из неофициальных источников распространилась информация - один из уволенных – руководитель Центра питания Сергей Брусников. Однако сам он заявил, что информация не соответствует действительности. (подробности)

Возможную причину отравления 91 школьника в Красноярске назвали в СК

Возможную причину отравления 91 школьника в Красноярске рассказали в краевом следкоме. Напомним, что, начиная с 17 февраля, в медицинские учреждения города стали обращаться дети в возрасте от 7 до 14 лет с признаками пищевого отравления. В настоящее время госпитализированы 46 детей в состоянии средней степени тяжести. Заболевшие дети посещают разные классы в 25 образовательных учреждениях Советского и Октябрьского районов города Красноярска. (подробности)