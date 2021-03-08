Огонь шел трехкилометровым фронтом: в Хакасии от степного пожара едва не загорелся поселок Шира

В Хакасии от степного пожара едва не загорелся поселок Шира Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском поселке Шира люди до сих пор с дрожью вспоминают события 12 апреля 2015 года – их окрестили «Огненной Пасхой». Тогда пришедший из степи пожар уничтожил несколько улиц, десятки жилых домов на окраине. А всего в Хакасии тогда сгорели более тысячи домов и погибли 15 человек.

В этот раз огонь вновь пришел из степи – трехкилометровым фронтом. Около 4:30 утра 6 марта в единую дежурную диспетчерскую службу поступил звонок с сообщением о том, что горит степь. В этих местах снега традиционно немного и кое-где он уже успел растаять, а трава высохнуть. Ситуацию осложняли резкие порывы ветра, которые перекидывали огонь на несколько метров вперед. Было реально страшно.

– Позвонили из ЕДДС, сообщили о пожаре, я поднял своих заместителей и специалистов, и сам приехал на улицу Камышева, куда двигался огонь, - рассказывает глава Ширинского сельсовета Василий Таланов газете «Ширинский вестник». – Так как пал приблизился к домам, работники сельсовета пошли по дворам, будить жителей, я позвонил главам Жемчужного, Целинного и Малого Спирина (соседние с Шира населенные пункты – прим. ред.), попросил помощи, они откликнулись, отправили технику и людей, к тушению подключились и жители села.

В помещениях аграрного техникума развернули эвакуационный пункт. Жителей окраинных улиц предупредили о возможной эвакуации. Готовились к худшему. Но нужно отдать должное всем, кто вышел на борьбу со стихией: огонь был остановлен буквально у порога. В некоторых местах между ним и деревянным забором было всего около полуметра. Все понимали: если бы хоть в одном месте загорелась бы даже одна сухая доска, ситуация могла бы выйти из-под контроля.

Ветер гнал огонь по высохшим участкам травы. Фото: "Ширинский вестник"

В тушении принимали участие 50 специалистов противопожарной службы, охраны правопорядка и экстренных служб при поддержке 20 единиц техники, в том числе автоцистерн и водовозов, так же на помощь спасателям пришли около 300 жителей села.

В 06:18 стало ясно, что угроза миновала, а уже к 8 часам утра все последствия пожара были ликвидированы.

Что же стало причиной? Человеческая халатность и беспечность. Когда степной пожар погасили, специалисты направились искать место, откуда он начался. И нашли в паре километрах от поселка стихийную свалку. А на ней – сухую чешую от кедровых шишек. Затем кто-то сверху высыпал золу, много золы с непотухшими угольками. Немного ветра – и вот уже вспыхнул огонь.

Огонь остановили возле деревянных заборов. Фото: "Ширинский вестник"

Прокуратура Хакасии организовала проверку по факту возникновения степного пала травы в Ширинском районе. Будет дана оценка действиям местных властей, насколько оперативно они отреагировали и приняли меры для ликвидации опасности, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе надзорного ведомства.

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