Начальник пожарной дружины тайком поджигал дома, чтобы прослыть героем при тушении

Жители хакасского поселка Балыкса (250 километров от Абакана) последнее время перестали спать по ночам. С конца августа здесь начали гореть постройки: жилые дома, баня, гараж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/742381" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара.

Отстаивали каждый раз всем миром, - чтобы не только помочь погорельцам, но и не дать огню перекинуться на соседние дома. Иногда удавалось, но два дома все-таки сгорели вместе с имуществом. Только чудом не пострадали люди. В поселке заговорили: у нас завелся пироман! И эксперты подтвердили по всем случаям: причина - поджог. Поначалу местные грешили на ребятню из неблагополучных семей. Прижимали - сознавайтесь, хулиганы! Но те категорически в отказ. Когда же выяснилось, кто настоящий поджигатель, народ вначале просто не поверил.

В августе 2019 года Шнайдера, как человека ответственного, серьезного, назначили начальником местной пожарной дружиныФото: соцсети

Поиски поджигателя

Балыкса – довольно крупный поселок, здесь живет больше двух тысяч человек. Есть и сельсовет, и медпункт, и школа, и своя пожарная дружина. В начале августа ее прежний начальник ушел (возраст), на его место назначили молодого, 26-летнего Ивана Шнайдера. Иван из местных, парень как парень, когда-то были небольшие проблемы с законом, угнал чужой мотоцикл. Но не сказать, что преступник, скорее – шпана. Какое-то время Иван жил в Междуреченске (Кемеровская область), где работал на железной дороге, завел семью. Некоторое время назад вернулся в родной поселок: увы, с женой не сложилось. Хотя расстались они вполне мирно, а двое сыновей приезжали к отцу на летние каникулы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/742384" frameborder="0"></iframe> В Хакасии пожарный сам поджигал дома. Видео: ВГТРК-Хакасия.

В августе этого года Шнайдера, как человека ответственного, серьезного, назначили начальником местной пожарной дружины (муниципальная структура, относится к ГО ЧС по Хакасии). В подчинение поступило больше 10 человек. Как раз после этого в поселке и начались беды – горит и горит!

- 30 августа сгорел дом на три хозяина, - рассказала «Комсомолке» жительница Балыксы Елена Москвитина. – Там в одной половине жила семья, две другие пустовали. Вот именно со стороны нежилых помещений пожар и начался. Когда потушили, сразу заподозрили поджог. Но сомнения еще были: ну, мало ли, вдруг проводка.

Иван Шнайдер гордится местом своей работыФото: соцсети

Спустя пару недель полыхнула баня, потом, в ночь с 3 на 4 октября, загорелись соседи Москвитиных. Елена говорит, еще немного, и пламя бы перекинулось на их дом. К тому моменту Балыкса уже жила, как на пороховой бочке. Люди со страхом ждали – кто погорит в следующий раз, гадали, не понимая, кто же изводит поселок. В середине октября в один день сгорело сразу две постройки – заброшенный дом и сарай. Пожарные по Балыксе в тот день носились, как заполошные. Наконец, погорел домишко Галины Горбовой, родной тетки Ивана. Полицейские буквально поселились в поселке (опорного пункта тут нет. Ближайший - в Вершине Теи, за 60 километров). Всем уже было очевидно, что три дома и две постройки сгорели не просто так, но вычислить поджигателя не могли.

Коллеги не могут поверить в такой поворот событий. Фото: Елена МОСКВИТИНА

«Пусть тренируются!»

28 октября директор местной школы Лариса Яшникова после работы вышла на улицу и заметила, как дымится чей-то гараж. Школа расположена на небольшом удалении от поселка, и Балыкса отсюда - как на ладони. Лариса Яшкина прикинула расстояние и бросилась к школьной охране.

- Я попросила посмотреть, не попал ли пожар на камеры видеонаблюдения, установленные в школе, - говорит Лариса Яшкина. – Оказалось – попал!

В человеке, который крадется к гаражу с канистрой, директор с изумлением узнала своего бывшего ученика, а ныне - главного пожарного! Она и вызвала полицию.

Когда Ивана Шнайдера задержали, он во всем сознался. Объяснил так:

- Тренировал состав на тушение!

Фото: Елена МОСКВИТИНА

У полицейских, да и у коллег-пожарных, после таких известей лица вытянулись. Говорят, такого здесь еще не было.

Подчиненные Ивана добавляют, что дружина – вообще как одна семья. На пожаре ведь людей и жилье спина к спине отстаивают. По Балыксе гуляет еще одна версия.

- Знаю, что не уважали его в пожарной части, относились «на пошел ты», - рассказывает по секрету местная жительница Татьяна. – У нас говорят, что Ваня таким образом зарабатывал себе авторитет среди коллег. А может, и мстил за то, что свысока относятся. Мол, так со мной обращаетесь – побегайте-ка.

Фото: Елена МОСКВИТИНА

Кстати, все возгорания в Балыксе, как выяснило следствие, происходили не в дежурство Ивана Шнайдера. Но он каждый раз прибегал на пожар, помогал, суетился, командовал. Старался быть героем...

Кстати, где живут погорельцы? Первая семья переехала в квартиру к старшей дочери. Вторая – в гараже, отстраивают новый дом, стараясь успеть до зимы. Тетя поджигателя переехала к племяннице, - родной сестре Ивана

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/742385" frameborder="0"></iframe> В Хакасии пожарный сам поджигал дома. Видео: ВГТРК-Хакасия.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Кузнецов, официальный представитель ГУ МВД по Хакасии:

- По версии следствия, преступник в период с 30 августа по 28 октября этого года, находясь в селе Балыкса Аскизкого района, совершил несколько поджогов, среди которых жилые и нежилые строения. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Ивану Шнайдеру грозит до 5 лет лишения свободы. Если вина Шнайдера будет установлена судом, то пострадавшие смогут предъявить ему гражданские иски – правда, из каких средств он будет их оплачивать, непонятно. Ведь семья у Ивана небогатая.

За помощь в подготовке материала благодарим телеканал ВГТРК-Хакасия.