«Все понимают, что он не проиграл»: первый тренер о дисквалификации Петра Яна за удар коленом на UFC 259

Петр Ян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь с 6 на 7 марта россиянин Пётр Ян защищал титул Абсолютного чемпиона UFC в легчайшем весе. Его противником стал американец Алджамейн Стерлинг, мечтавший доказать, что один прошедший тейкдаун и россиянин проиграет.

Бой состоялся в Лас-Вегасе (Невада, США), на довольно новой площадке UFC APEX. Считается, что здесь слегка уменьшенный размер октагона, который даёт преимущество спортсменам, делающим упор на борьбу, таким, как Стерлинг. Он планировал увести соперника в партер, но в 4-м раунде допустил ошибку. До этого наш соотечественник уверено лидировал, но когда Стерлинг стоял на колене, Ян нанес ему удар коленом в голову. Это запрещенный прием. Американец ушел в нокдаун и врач не разрешил продолжить бой. Рефери отдали победу Стерлингу через дисквалификацию Петра Яна.

Напомним, что Петру Яну 28 лет, он российский боец смешанных боевых искусств. Бывший чемпион АСВ* в легчайшем весе. 12 июля 2020 года стал действующим абсолютным чемпионом UFC** в легчайшем весе.

За выступлениями спортсмена наблюдают не только его поклонники. Первый тренер Петра Яна из Дудинки Николай Суржиков не только следит за боями своего подопечного, но и поддерживает с ним связь. «КП»-Красноярск удалось пообщаться с тренером сразу после боя. Николай Николаевич поделился своим мнением о поединке.

- Это ситуация принесет Петру намного больше популярности в будущем. Он отыграется, возьмет верх. Тем более, он уже нашел ключи к сопернику. Все понимают, что он не проиграл, он доминировал в этом бою. Он лидировал в четырех раундах и забрал бы пятый. Но вышла техническая ошибка. У многих спортсменов такие ситуации были. Сейчас Петр будет тренироваться еще лучше, еще усерднее. Главное ему самому пережить этот момент. За полгода он снова «перебьет» всех топов и опять выйдет на пояс. Может так оно, наоборот, еще интереснее. А в целом надо во всех ситуациях искать только плюсы. У Роя Джонса ведь была ситуация, когда его дисквалифицировали. Но его возвращения ждали, знали, что он – чемпион. И он вернулся, сегодня для всех он – легендарный спортсмен, - рассказал тренер.

Также Николай Суржиков отметил, что Петр Ян как-то специально не готовится к предстоящему бою. Он находится всегда в хорошей форме.

- Петр тренируется практически ежедневно, он постоянно совершенствуется, прокачивая не только уже имеющиеся навыки, но и регулярно изучает новое. Многие считают, что Ян хорош только в боксерской стойке, но это далеко не так. Петр очень классно борется в партере, просто он не всегда это показывает на поединках, так как подстраивается под противника и использует то, что эффективно сейчас.

К Суржикову Петр попал в 11 лет, когда его семья переехала из Канского района в Дудинку, маленький городок, расположенный на Севере красноярского края. Через несколько лет занятий тренер разглядел в парне будущего чемпиона, и убедил родителей дать ему шанс развиваться. Так Петр Ян переехал в Омск, где у него не было ни друзей, ни родственников. На вокзале спортсмена встретил его второй тренер – Юрий Демченко. Под его руководством чемпион получил «мастера спорта», выбрал для себя более перспективное направление и стал профессиональным бойцом в смешанных видах искусств.

*Absolute Championship Akhmat – российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу.

** Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат – спортивная организация, проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру.

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