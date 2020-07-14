Неизвестный Петр Ян: все деньги отправлял маме, а первую машину подарил брату

Петру Яну – 27 лет, 12 июля после поединка в Абу-Даби он получил звание чемпиона UFC в легчайшем весе. У России появился второй в истории (первый – звезда Хабиб Нурмагомедов) обладатель заветного пояса в главном промоушене мира по смешанным единоборствам.

Напомним, поединок Петр Ян - Жозе Альдо состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. «Комсомольске» удалось связаться с тренером Петра Яна – Юрием Демченко из Омска, в секцию к которому парень пришел в 15 лет.

Особый случай

- Тогда ко мне приезжали заниматься ребята из других регионов. Обучались в училище олимпийского резерва, потом поступали в институт.

Однажды ко мне подошел наш выпускник Костя Маньков. Перед сдачей госов – он оканчивал пятый курс. И говорит: «Юрий Владимирович, есть пацаненок, ему 14 лет. Разгружает баржи в Дудинке, хочет заниматься боксом, переехать в Омск, заберете?». – Давай привози! И это стало судьбоносным моментом. (Костя был знаком с Петром через его старшего брата Алексея, тоже боксера).

Недавно у Петра родился сын, мы созвонились, я его поздравил. И он мне рассказал: сына назвал… Костей. Говорит: «Нет, не в честь кого-то, просто вспомнил нашего Костю, прочитал про это имя, мне понравилось. И поэтому сделали с женой такой выбор».

Первую машину подарил брату

- Петр приехал, начали тренироваться. Он выкладывался по полной. Мы смотрели на него, боец, но какой домашний. Скучал по семье, стремился к ней. Все деньги, что зарабатывал, отправлял маме. Купил первую машину – отдал брату: «Ему нужнее, мне-то она зачем?».

Что сделало его чемпионом? Конечно, помимо индивидуальных спортивных качеств – силы, способностей. Я считаю, тут главное, чтобы уши были открыты и душа, как у Петра. Чтобы принимал новое и выполнял поставленное.

Отлеживался, как Илья Муромец

- Могу сказать, Петр - мой лучший ученик. Из 13 мастеров спорта пошел дальше всех, стал чемпионом. Не обидно ли было, что оставил бокс?

У нас в 2014-2015 годах был бум смешанных единоборств. А Петр в соревнованиях по боксу был вторым везде, его дальше не пускали, засуживали. Может, опасались, что выпадет из обоймы кто-то из своих. А потом он подошел ко мне: «Надоела эта несправедливость. Пойду в смешанные». Поехал – первый бой, 20 тысяч заработал, за квартиру заплатил. Обиды у меня не было, я понял.

Как он готовится к соревнованиям? У Петра была особенность: прямо перед соревнованиями пропадал со связи на два дня. Я поначалу переживал за это: где он? Потом объявлялся, у меня все нормально. Я спрашивал, где он был, в ответ ничего.

Он жил в комнате еще с одним воспитанником. Звоню: «С Петрухой все в порядке?». – Да, он дома, отлеживается, отдыхает. И тогда я успокоился. Видимо, отвлекался от всего, настраивался на цель.

Петр Ян и его первый тренер Николай Суржиков. Фото предоставлено Николаем Суржиковым

Болели на высоте

- Я смотрел все его бои, болею всегда. За первым боем я следил вживую - Петр сделал мне билет в Сингапур, я ездил на UFC.

Что касается боя с Жозе Альдо, я в то время был на Алтае в гостях, там очень плохо ловил интернет. И нам приходилось залезать на гору высотой в километр восемьсот (над уровнем моря) камни и смотреть там! Так и болели – по телефонам.

Мы поддерживаем связь, я поздравлял его с победой, ведь бой Петра с Жозе Альдо был как в святой праздник – Петра и Павла. Символично получилось! Он же верующий, но, надо сказать, ограничений не придерживается. Верить нужно – делами. В православии, знаете, сказано: беременным и кузнецам пост соблюдать необязательно. А спортсмен же занимается ого-го как! Может отчасти относится и к кузнецам (смеется).

О любви и не только

- Видел в соцсетях, после победы Петр с друзьями гоняют на скутерах, радуются. Кстати, когда началась пандемия, он оказался заперт на Пхукете, был там на длительных сборах вместе с семьей.

Ему предложили: если хочешь обратно, нужно заплатить очень крупную сумму. Тогда решил остаться, ему подыскали виллу. И у него на Пхукете родился второй сын. Теперь, чтобы оттуда выехать, нужно сделать на ребенка паспорт. Поэтому пока вернуться они не могут.

С женой Юлей они очень хорошая пара. Как познакомились, не знаю, но помню, как увидел ее в первый раз. Мы тренировались, Петр пришел с ней, чтобы она позанималась – для общей формы. И представил: «Это моя будущая жена». А они тогда встречались, может, неделю или две. Но он тогда все точно знал.

Петру Яну – 27 лет, 12 июля после поединка в Абу-Даби он получил звание чемпиона UFC в легчайшем весеФото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ночь с 11 на 12 июля россиянин Петр Ян провел в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) свой титульный поединок с бразильским бойцом Жозе Алду. И отправил противника в технический нокаут в пятом раунде. Победа принесла Яну титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Таким образом, он стал вторым действующим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова (подробнее).

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Рано утром в воскресенье, 12 июля, в Абу-Даби настало время очередного "номерного" турнира UFC. На специально оборудованном "Бойцовском острове" в титульном поединке за звание чемпиона в легчайшем весе сошлись россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо. Ян и Альдо оказались перед лицом титульного поединка после того, как мексиканец Генри Сехудо взял звание лучшего. Но - решил отказаться от своего титула и объявил о завершении профессиональной карьеры. Первым на бой за свободное место чемпиона выбрали Петра Яна, а следом - бразильца Жозе Альдо (подробнее).

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