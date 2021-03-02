Что известно о поставщике продуктов в красноярские школы, где отравился 91 ребенок

В Красноярске по факту отравления 91 школьника возбудили второе уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

Продолжается скандал вокруг отравления школьников в Красноярском крае. Все началось 18 февраля, по данным на 2 марта, пострадал 91 ребенок, 56 в больнице, остальные лечатся дома. Салат, зараженный иерсиниозом, попал в 20 школ города, в Советском и Октябрьском районах. Поставщик овощей, это официально объявлено прокуратурой, ООО «Развитие». Организация, естественно, зарегистрирована официально поэтому на порталах – налоговой службы, госзакупок и прочих, нетрудно найти информацию. Это довольно крупный поставщик, не фирма-однодневка, ООО зарегистрировано еще в 2010 году. Директор – некий Константин Мукин, на нем числится еще несколько аналогичных предприятий, но поставкой питания в школы занимается только ООО «Развитие». На сайте госзакупок Красноярского края список контрактов, заключенных на питание школьников, суммы разные – от 35 до 378 тысяч рублей и судя по всему, до этого проблем не было. Есть две внушительные цифры по другим поставкам с многомиллионным бюджетом, но если зайти в детализацию по документам, эти контракты исполнены не были, денег поставщик не получил.

Напомним, заведены уже два уголовных дела - по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» - оба пока только по факту, не в отношении конкретного лица или организации.

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