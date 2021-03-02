В Красноярске по факту отравления 91 школьника возбудили второе уголовное дело

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по факту отравления школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по факту массового отравления школьников возбуждено второе уголовное дело. На это раз – по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Добавим, что первое дело полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (часть 1 статьи 236 УК РФ).

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