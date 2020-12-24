Кто бы мог подумать, что развод двух супругов, которым за 50, закончится настоящим триллером. А все дело в том, что женщина не смогла успокоиться после развода и попросила знакомого мужчину убить бывшего мужа.Она передала ему фотографии жертвы, информацию о месте его жительства, маршрутах передвижения, указала на меры конспирации по ходу и после совершения преступления. О цене тоже договорились. Жизнь бывшего мужа заказчица оценила в 100 тысяч рублей.Однако исполнитель сообщил о криминальном заказе в полицию и с этого момента события развивались уже под контролем оперативных сотрудников.23 декабря киллер сообщил женщине радостную весть: заказ выполнен, пора рассчитаться. И она рассчиталась, как и договаривались.Сейчас заказчица убийства задержана, допрошена, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемой.Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства по найму).