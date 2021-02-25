Якутский «шаман» Габышев напал на сотрудника Росгвардии с самодельным мечом

Якутский «шаман» Габышев напал на сотрудника Росгвардии. Фото: News.Ykt.Ru.

Известный якутский «шаман» Александр Габышев оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, которые пришли в его дом, чтобы принудительно доставить в психоневрологическую лечебницу. Нового уголовного наказания ему не избежать, ведь Габышев нанес серьезную колото-резаную рану одному из силовиков – набросился на него с самодельным мечом длиной 84 сантиметра.

Знаменитым этого 52-летнего гражданина и в прошлом лесного отшельника сделало его громкое заявление о «крестовом походе» на Москву. Хотя, наверное, правильнее будет сказать экзорциста, весь он собирался изгонять демона. Сам он объявил себя шаманом и пообещал, что «зажжет костер на Красной площади, по традиции саха покормит огонь кумысом и конским волосом, будет бить в бубен и прочитает молитву» (цитата из The New York Times»).

Габышев отправился в путь в марте 2019 года и успел пройти пешком 2,5 тысяч километров, но на границе в Бурятией и Иркутской областью его задержали и вернули в Якутск. Мировая пресса усмотрела в этом очередной информационный повод для своих «изобличительных» статей.

После первого похода Габышева поместили под подписку о невыезде. А в январе нынешнего года он заявил о втором походе на Москву. Пообещал въехать в столицу на белом коне. Уголовное дело на него завели за публичные призывы к экстремистской деятельности. По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы «шаман» был признан невменяемым и опасным для окружающих.

В начале февраля 2021 года по иску диспансера суд постановил лечить Габышева принудительно. Сам он, понятное дело, в клинику приходить не собирался. Медики отправились к нему и для обеспечения безопасности подключили силовиков.

Как рассказали в пресс-службе республиканского следкома, поначалу медицинский работник пытался по-хорошему убедить Габышева открыть двери и поехать с ним в больницу. Но тот отказался. И когда росгвардейцы вскрыли двери, тот набросился на них с холодным оружием. В настоящее время он находился в медицинском учреждении.

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Объявившего себя шаманом Александра Габышева выпустили из якутского психоневрологического диспансера, куда он был отправлен принудительно. Об этом сообщил в соцсетях координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников (подробнее).

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