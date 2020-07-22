2020-07-22T11:41:52+03:00
Общество

Рвавшегося в Москву «изгонять демона» якутского шамана выписали из психбольницы

Александр Габышев прошел пешком до столицы 2,5 тысячи километров, крайней точкой его путешествия стала Бурятия [фото]
Ася ЖУКОВА
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Якутского шамана Габышева выписали из психбольницы. Фото: News.Ykt.Ru.Якутского шамана Габышева выписали из психбольницы. Фото: News.Ykt.Ru.
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Объявившего себя шаманом Александра Габышева выпустили из якутского психоневрологического диспансера, куда он был отправлен принудительно. Об этом сообщил в соцсетях координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Напомним, 50-летний «кудесник» - в прошлом сварщик, водопроводчик и плотник – больше двух лет жил отшельником в лесу. И там, по-видимому, выносил решение: надо идти в Москву изгонять демона. Сказано сделано: отправившись в столицу в марте 2019 года, Габышев отмахал пешком 2,5 тысячи километров. 19 сентября его остановили на границе Бурятии и Иркутской области, а затем вернули в Якутск. О задержании писали мировые СМИ: Independent, Times, New York Times, BBC, DailyМail, DeutcheWelle, Herald, Sun.

Габышев попал под уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности. По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы был признан невменяемым, опасным для окружающих. И – как следствие – помещен в психиатрическую больницу Якутска.

«После проведенной 21 июля экспертизы он выписан из диспансера», - уточняет Прянишников. По мнению правозащитника, на решении врачебной комиссии сказалась, в том числе широкая огласка истории в СМИ. «Иначе лечение могло длиться долго, решением суда его срок не ограничивался», отмечает Алексей Прянишников.

Юридическую помощь «шаману» оказывали адвокаты-правозащитники. И 3 июля Верховный суд Якутии принял решение провести повторную экспертизу шаману-воину. Результаты вы знаете: теперь Габышев на свободе.

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«Длинноволосый шаман прибыл пешком с замерзшего севера, проповедуя, что президент – демон», - пишет издание. В статье рассказывается о пути «шамана» в Москву, изгнании Путина, задержании его сторонников и сентябрьских протестах в Бурятии. Также упоминаются таксист Баиров, блогер Анна Зуева и предприниматель из Улан-Удэ Анастасия Матвеева (подробнее).

«Дойди и изгони»: портрет якутского шамана Александра Габышева ушел с молотка

«Икону» купил на аукционе предприниматель из Новосибирска за 23 тысячи рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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