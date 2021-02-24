Тувинский водитель, из-за которого пострадали 13 детей, сел за руль без прав

Троих детей госпитализировали с сотрясением мозга, а сам водитель иномарки попал в реанимацию Фото: МВД

Тувинские сотрудники МВД выяснили подробности злополучного ДТП между легковушкой и автобусом, в котором пострадали 13 детей. Напомним, что водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом. В больницу были доставлены 19 человек.

Оказалось, что водителя «Тойота Ипсум» обнаружили с признаками алкогольного опьянения, но алкотестер показал отрицательный результат. Для точного понимания, был ли житель Тувы пьян или нет, у него взяли анализ крови и отправили на экспертизу.

Также сотрудники МВД выяснили, что в прошлом году 44-летний автолюбитель дважды был пойман на нетрезвом вождении. Во второй раз его привлекли к уголовной ответственности и лишили водительских прав на 2 года. Но мужчину это не остановило, и он продолжил ездить за рулём.

Напомним, что ранее мы сообщали о произошедшем ДТП. В Кызыле автолюбитель выехал на встречную полосу прямиком в пассажирский автобус, где в этот момент ехало 27 пассажиров. В результате аварии в больницу доставили 19 человек, 13 из которых – дети. Под присмотром в нейрохирургическом отделении оставили 3-х школьников с сотрясением мозга, остальных отпустили домой. Сам же водитель иномарки и его пьяный пассажир получили серьезные травмы. Автолюбитель попал в реанимацию.